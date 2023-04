Sophie Codegoni censura Alessandro Basciano. I fan della coppia hanno ricevuto la splendida notizia della gravidanza lo scorso dicembre e da quel momento in poi i futuri genitori non hanno mai perso occasione per condividere sui social i momenti più significativi e anche quelli più divertenti dei mesi vissuti in dolce attesa. Silenzio rotto anche sul sesso e sul nome della nascitura, Sophie e Alessandro non sono riusciti a trattenere la gioia della condivisione. Infatti il sesso era stato svelato ufficialmente nel corso della loro ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin di sabato 3 dicembre, mentre il nome della piccola, Celine, era stato spoilerato da Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni censura Alessandro Basciano. Attivi sui social, giorno dopo giorno, senza mai nascondere la felicità di procedere verso il giorno in cui conosceranno la primogenita Celine. E via libera a storie e post su Instagram, tra messaggi di amore e momenti esilaranti che conquistano i cuori dei fan. Nonostante questo però l’influencer mette un freno al compagno e lo dice apertamente nel corso di una recente storia su Instagram.

Sophie Codegoni censura Alessandro Basciano a poche settimane dal parto: “Vorrei ma…”

Infatti nelle ultime ore, Sophie Codegoni era intenta a pubblicare sul proprio profilo Instagram una diretta in compagnia del compagno. I due sono apparsi sorridenti e divertiti quando però a una frase ecco arrivare il “bip” su una precisa parola pronunciata da Alessandro Basciano. Poi l’influencer ha commentato divertita e ironica la vicenda, rivelando di essere ‘costretta’ a censurare il compagno: “Vorrei fare più storie con lui ma dovrei censurare la metà dei discorsi che fa”.

Un altro momento di coppia che resterà impresso nella memoria dei fan che non fanno che contare i giorni che restano della nascita della piccola Celine, prevista alla fine del mese di aprile. E pensare che sul lieto evento non è mancata anche qualche frecciatina. A farlo notare la stessa Sophie nel corso di un’intervista per il settimanale Chi, dove ha affermato: “Ho anche letto dei commenti, dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo. Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo”.

Mamma e papà non vedono dunque l’ora di stringere tra le loro braccia la piccoletta di casa, consapevoli che solo con il loro immenso amore potranno mettere a tacere definitivamente le perplessità sollevate da alcuni. A proposito della bebè, Sophie Codegoni solo nelle scorse settimane avrebbe spoilerato il vero nome, pubblicando le foto dei completini della bimba pronti per essere portati in ospedale al momento del parto. Sulle etichette presenti sui sacchetti è apparso il nome completo, quello di Céline Blue Basciano.