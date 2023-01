Sophie Codegoni ricoverata in ospedale, ad aggiornare tutti i fan sulle sue condizioni ci ha pensato lei. Sophie, come molti di voi sapranno, aspetta una figlia di Alessandro Basciano. Il sesso era stato svelato ufficialmente nel corso della loro ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin di sabato 3 dicembre, mentre il nome della piccola, Celine, era stato spoilerato da Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip.



Poi Sophie aveva svelato tutti i retroscena e la verità sul concepimento al settimanale Chi. “Ho anche letto dei commenti, dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo. Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo”.

Sophie Codegoni ricoverata in ospedale: problemi al rene



E ancora: “Vero, sono giovane, ci può essere un po’ di paura ma sono contenta. I primi tre mesi? Non ho avuto nausee, ma sono stata una matta con il botto. Sono stata insopportabile, nervosa, permalosa e gelosa. E Ale è stato un angelo. Non è facile per me vedere il mio corpo cambiare, ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita parecchio insicura. C’è una pressione intorno su come devi essere perfetta che è insopportabile”.



Insopportabile come l’attesa dei fan tranquillizzati poi Sophie: “Ragazze, eccomi. In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all’ospedale e fare un po’ di controlli. Però, tranquille, la mia piccolina sta benissimo. Abbiamo fatto le ecografie e lei è sempre lì, tranquilla e serena”. La fidanzata di Alessandro Basciano ha raccontato di dover passare un paio di giorni ricoverata a causa di alcuni problemi al rene.



“Erano due notti che non riuscivo a dormire. Ieri un male terrificante, quindi ho fatto un’ecografia al rene. E, come immaginavo, c’è il rene destro parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire come mai il mio rene è così dilatato ed infiammato anche se non è facilissimo perché Celine è spaparanzata sopra al rene quindi i medici hanno poca visuale.