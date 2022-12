Clamorosa gaffe di Alfonso Signorini al GF Vip 7. Ad accorgersi tutto è stato in primis un utente Twitter e a leggere il messaggio in questione è stata Giulia Salemi in studio. Il conduttore è rimasto a bocca aperta, quando si è reso conto di aver avuto una disattenzione pazzesca. E a sorpresa è arrivato uno spoiler improvvisato su uno degli argomenti del momento, riguardante Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Un vero e proprio colpo di scena, che ha letteralmente rubato la scena durante la diretta.

Alfonso Signorini al GF Vip 7 ha condotto una nuova puntata, caratterizzata da momenti importanti ma indubbiamente è la sua frase che ha scioccato tutti. Inoltre, in tanti hanno urlato alla ‘truffa’. Ma è davvero così? È chiaro che gli autori sapevano che sarebbe uscito Punzo, non è una novità che il giovane (a confronto) non aveva nessuna possibilità di restare. Ed è per questo che alla fine si è deciso di anticipare un po’ l’eliminazione della serata. Quello che non ci si aspettava è il rientro di una concorrente: Ginevra Lamborghini.

Alfonso Signorini, al GF Vip 7 spoiler clamoroso

I telespettatori sono rimasti increduli davanti all’annuncio di Alfonso Signorini al GF Vip 7. Nessuno sapeva ancora questa notizia e nemmeno i diretti interessati ne avevano dato comunicazione ai loro fan. Ma il padrone di casa, dimenticandosi probabilmente di tutto questo, si è lasciato scappare un’informazione preziosa e ancora segreta. Scatenando il tam tam mediatico quasi immediato. Ha fatto gli auguri ad una coppia ex GF Vip che aspetta una bambina e ha all’improvviso detto qualcosa di troppo.

Signorini ha infatti svelato in pompa magna il nome della figlia di Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano: “Sophie è incinta, aspetta una bambina e si chiamerà Celine. La nostra Celine”. Ma il nome non era stato rivelato dagli ex gieffini a Silvia Toffanin, nel corso della loro ospitata a Verissimo di qualche giorno fa. E Giulia Salemi ha esclamato: “Alfonso, qui in un tweet dicono che hai spoilerato il nome della figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Io non ti dirò mai niente”. Ma Sophie ha reagito in modo sereno.

Fortunatamente Sophie non si è affatto offesa e ha semplicemente scritto: “Gli zii” in riferimento ad Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Quindi, la piccola che nascerà tra qualche mese e renderà genitori Sophie e Alessandro avrà il bellissimo nome Celine.