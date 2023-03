Sophie Codegoni spoilera il nome del primo figlio. L’annuncio della gravidanza è arrivato lo scorso dicembre con una foto e un lungo post dedicato al fidanzato Alessandro Basciano e al loro ‘puntino’. I due si sono conosciuti nella casa del reality show più seguito d’Italia e tra poco diventeranno genitori di una bambina.

In molti pensavano che la coppia scoppiasse subito dopo la fine del reality ma così non è stato.“Quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione. Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire… la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare”, si leggeva nel post pubblicato da Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni spoilera il secondo nome della figlia

“Ti amiamo puntino (si..ci piace chiamarti così)”, si leggeva nel video social. In questi mesi Sophie Codegoni ha pubblicato tante foto incinta, quella in cui mostrava per la prima volta mostra il pancino. Poi quelle insieme al fidanzato Alessandro Basciano e via via tutta la gravidanza. Il sesso era stato svelato ufficialmente nel corso della loro ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin di sabato 3 dicembre, mentre il nome della piccola, Celine, era stato spoilerato da Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Poi lo spavento del ricovero a causa di un problema al rene: “Ragazze, eccomi. In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all’ospedale e fare un po’ di controlli. Però, tranquille, la mia piccolina sta benissimo. Abbiamo fatto le ecografie e lei è sempre lì, tranquilla e serena”, aveva tranquillizzato Sophie Codegoni.

Oggi Sophie Codegoni ha spoilerato inconsapevolmente il secondo nome della figlia. Lo ha fatto mostrando dalle fan i pacchetti con i cambi della bambina che dovrà consegnare all’ospedale dopo la nascita. La figlia dell’ex vippona e Alessandro Basciano si chiamerà Celine Blu. Proprio una fan le ha scritto un messaggio in direct in cui le dice: “Così hai spoilerato il secondo nome”. E lei lo ha ripostato sulle Instagram story.