Sophie Codegoni a Le Iene, la scoperta in diretta tv. L’ex gieffina, come tutti sanno, è in dolce attesa e tra non molto tempo porterà alla luce la bebè. Sophie e Alessandro Basciano pronti a diventare genitori, ma ad attirare l’attenzioni di molti l’anello di fidanzamento che solleverebbe un dubbio nei fan: la coppia è prossima alle nozze? Ad indagare su questo e molto altro anche Le Iene.

Il valore dell’anello di fidanzamento di Sophie Codegoni. Ebbene si, il gossip non è mai sazio di notizie come queste. E anche la trasmissione Le Iene ha voluto indagare e vederci chiaro. Il servizio di Stefano Corti sui diamanti “fasulli” ha convinto tantissimi spettatori e sotto la luce dei riflettori è andato il regalo di Alessandro Basciano donato alla donna che lo renderà papà per la prima volta.

Leggi anche: “Dolori atroci”. Sophie Codegoni ricoverata in ospedale, al suo fianco Alessandro Basciano





Il valore dell’anello di fidanzamento di Sophie Codegoni: il prezzo in diretta tv a Le Iene

Mentre il dubbuo sulle presunte notizie continua a tormentare i fan della coppia, Le Iene procedono con l’indagare su un altro aspetto. Stefano Corti ha curato l’indagine che tirerebbe in ballo il circolo di diamanti di scarsa qualità sul mercato che, nonostante questo, vengono venduti al cliente a un prezzo da capogiro. E tra i vip che di recente hanno confermato il loro matrimonio imminente, come Guenda Goria e Mirko Gancitano e Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino, ecco che anche i “Basciagoni” finiscono sotto la luce dei riflettori.

Dopo un momento magico vissuto davanti ai flash del red carpet del Festival di Venezia, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati raggiunti dalla trasmissione per rivelare a tutti il valore dell’anello di fidanzamento. Ovviamente l’inviato del programma ha condiviso con gli spettatori le parole dell’esperto in valutazione che ha dunque fatto riferimento a precisi parametri che riguardano, appunto, il valore di un diamante, ovvero il colore, la purezza, il taglio e la caratura. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno dunque deciso di sottoporre l’anello prezioso alle analisi di un laboratorio che attraverso l’uso del microscopio poteva rivelare la verità sul valore del gioiello.

Nonostante il dovuto timore di essere messo davanti a una dura verità, Alessandro Basciano ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Infatti dopo le attente analisi, si è scoperto che l’anello di Sophie è un gioiello di 0,88 carati e che quindi si tratta proprio di una pietra preziosa. Pericolo scampato per Alessandro Basciano? Decisamente si. Infatti l’anello vanterebbe un prezzo che si aggira intorno ai 10.100 euro; un prezzo su cui è intervenuto l’esperto de Le Iene che, oltre a confermare il buon esito dei risultati delle analisi, ha comunque affermato che il prezzo di vendita potrebbe oscillare tra i 7000 ai 7.500 euro. Test superato, dunque, non solo per l’anello. Alessandro Basciano ha avuto occhio, e Sophie Codegoni può stare certa del valore della promessa di matrimonio, sotto ogni punto di vista.