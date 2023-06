Se n’è parlato per diverso tempo, ma adesso hanno voluto definitivamente chiudere la questione rivelando realmente quale sia il loro rapporto. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno rilasciato un’intervista congiunta a Vanity Fair e qui hanno fatto ufficialmente chiarezza su ciò che è successo tra i due. Ad aver allarmato i fan della coppia era stato Dagospia, che aveva parlato di una separazione sempre più vicina, poi rispedita al mittente dai diretti interessati.

Ora hanno voluto rilasciare delle dichiarazioni e Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati più chiari che mai. Sono entrati nei particolari della loro relazione e hanno spiegato maggiormente cosa è accaduto in questo periodo. Una situazione che nessuno poteva aspettarsi fino a poco tempo fa, ma che stavolta è diventata definitiva. Andiamo a scoprire cosa hanno detto.

Leggi anche: “Quando una storia finisce…”. Sonia Bruganelli fa cadere i fan dalla sedia con queste parole





Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, l’annuncio ufficiale sul loro rapporto

Secondo quanto hanno rivelato a Vanity Fair, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno confermato di essersi lasciati: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”. Lei ha poi detto: “Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti“.

I giornalisti hanno anche chiesto a Sonia cosa non è andato bene: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze”.

Bruganelli ha parlato del motivo della smentita, quando uscirono i rumor di Dagospia: “Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”. E lui ha esclamato: “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”.