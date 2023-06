Quanti soldi hanno preso Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli per l’esclusiva data a Vanity Fair in cui hanno annunciato la separazione? Questa è la domanda che in tanti si sono fatti e alla quale, senza troppi peli sulla lingua, l’ormai ex moglie del conduttore Mediaset ha risposto. Ma andiamo con ordine. I motivi della separazione li hanno raccontati loro stessi su Vanity Fair, mettendo bene in chiaro che “non ci sono di mezzo terze persone o amanti”.

“Nessuno sa perché nasce un amore, ma tutti vorrebbero sapere perché finisce”, premettono, spiegando poi che “siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, hanno spiegato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a Vanity Fair.

Quanti soldi hanno preso Sonia Bruganelli che di Paolo Bonolis per l’esclusiva a Vanity Fair

La decisione di parlare per la prima volta dell’epilogo della loro storia e dell’inizio di una nuova vita insieme è stata più di Sonia Bruganelli che di Paolo Bonolis, il quale ha scherza su: “Mi hanno detto che dovevo venì, e sono venuto”. Comunque vadano le cose “siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche”. Una notizia anticipata un paio di mesi fa da Dagospia e alla quale i due avevano risposto smentendo.

I due hanno risposto anche sul perché hanno deciso di smentire l’indiscrezione. ”Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”, ha spiegato Sonia Bruganelli. “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere – ha detto invece Paolo Bonolis – Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”.

Ora la domanda che in tanti si sono fatti. Hanno smentito perché avevano già organizzato un’esclusiva con Vanity Fai? Esclusiva che ovviamente prevedeva un cospicuo cachet? Alla domanda ha risposto Sonia Bruganelli. Sulle sue Instagram Story l’ex opinionista del GF Vip ha scritto: “Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio“. La sotria sui social è stata commentata da Giuseppe Candela, giornalista che aveva lanciato l‘indiscrezione sulla separazione. “Anche in questo caso la smentita si ritorce contro chi la fa“. Alla frecciatina Sonia Bruganelli ha risposto: “Io non penso proprio fidati“.