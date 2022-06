“Si stanno baciando”. Soleil Sorge e il fidanzato al mare, dopo mesi la foto: chi è lui

Soleil Sorge e il fidanzato, nuove foto con tanto di bacio. Continua l’interesse del gossip verso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, opinionista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e ospite speciale, insieme a Vera Gemma, dell’Isola dei Famosi, reality che incoronerà il vincitore il 27 giugno.

Fin dalla sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, non si è fatto altro che discutere del presunto fidanzato di Soleil Sorge. E nelle ultime ore è arrivata una indiscrezione molto importante, con tanto di prova fotografica, che non lascerebbe spazio a dubbi, perché qualcuno ha beccato la coppia al mare in atteggiamenti molto intimi e ha immortalato anche un bacio.





Soleil Sorge e il fidanzato Carlo Domingo al mare: c’è il bacio

Soleil Sorge e il fidanzato paparazzati al mare durante la domenica di relax. Le foto sono state inviate da una ‘talpa’ all’influencer Deianira Marzano, che poi le ha pubblicate sul suo account social. Nelle foto si vedono Soleil Sorge insieme a un ragazzo in riva al mare e mentre si scambiano un bacio in mare.

Svelata anche l’identità, perché anche se non c’è la conferma il ragazzo in compagnia di Soleil sembra proprio Carlo Domingo.

Il suo nome era già uscito mesi fa, ma fino a oggi non c’era stata nessuna paparazzata della coppia. Carlo Domingo è originario della Sicilia, di Marsala, i suoi genitori sono Enzo Domingo e Giusy Parrinello e lui di professione fa l’imprenditore. Ha una passione immensa nei confronti del mondo della moda, ereditata dal padre, che vent’anni fa ha aperto la ‘Domingo Communication’ a Milano. Si tratta di un’agenzia di comunicazione per i brand del settore fashion.

Felicissima per Sole che la sua relazione stia proseguendo a gonfie vele ma ovviamente noto come ogni volta non venga mai rispettata la privacy delle persone!

Io la rispetto e condivido la sua scelta quindi non pubblicherò foto fino a quando non deciderà lei di farlo❤️#SoleArmy — Angelica #solearmy (@AngeMontalbetti) June 13, 2022

Soleil Sorge e il fidanzato Carlo Domingo alla luce del sole dopo le foto pubblicate da Deianira Marzano. Tantissimi i commenti e i tweet e un bel gesto anche da parte dei fan dell’ex GF Vip 6, che hanno deciso di non ripostare le foto per rispettare la loro privacy: “Felicissima per Sole che la sua relazione stia proseguendo a gonfie vele ma ovviamente noto come ogni volta non venga mai rispettata la privacy delle persone! Io la rispetto e condivido la sua scelta quindi non pubblicherò foto fino a quando non deciderà lei di farlo”.

