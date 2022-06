Soleil Sorge: età, altezza, peso, fidanzato, origini e misure e tante curiosità. Famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, Soleil Sorge arriva nel dating show di Maria De Filippi per corteggiare Luca Onestini, che alla fine del suo burrascoso percorso da tronista la sceglie scatenando critiche di pubblico e opinionisti.

La corteggiatrice, infatti, era stata sempre criticata con l’accusa i essere falsa e calcolatrice e di voler solo arrivare al successo, ma Onestini decide di seguire il suo cuore e di uscire dallo studio insieme a lei. La relazione dura poco e giunge al capolinea quando l’ex tronista decide di partecipare al GF Vip e proprio lì scopre che la fidanzata lo ha tradito con Marco Cartasegna, ex tronista che a UeD sedeva proprio accanto a lui. I due si lasciano e, a questo punto, Soleil Sorge e Marco Cartasegna iniziano a frequentarsi alla luce del sole.





Soleil Sorge: anni, altezza, peso e misure, fidanzato, origini, vero cognome

Soleil Sorge: età, altezza, peso, fidanzato, origini e misure – Ma anche la relazione con Marco Cartasegna finisce e grazie anche alla sua tormentata vita sentimentale a al suo carattere deciso nel 2019 Soleil Sorge sbarca all’Isola dei Famosi, dove inizia una relazione con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ed ex compagno di Luca Onestini nella casa del GF Vip. La loro relazione termina dopo circa un anno.

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi Soleil Sorge diventa una vera e propria influencer e nel 2020 partecipa, insieme alla madre Wendy Kay, a Pechino Express. Il vero successo arriva nel 2021, quando Alfonso Signorini la chiama per partecipare alla sesta edizione del GF Vip, dove si fa notare grazie alla sua ‘amicizia speciale’ con Alex Belli, cosa che poterà i due a creare dinamiche all’interno della casa grazie anche alle continue incursioni di Delia Duran, moglie dell’attore che poi diventa a tutti gli effetti una concorrente.

Soleil Sorge resta al GF Vip 6 per sei mesi e viene eliminata in semifinale da Davide Silvestri. Dopo l’esperienza al GF Vip 6, diventa opinionista in studio de La Pupa e il Secchione Show 2022 con Federico Fashion Style e Antonella Elia e pochi mesi dopo torna all’Isola dei Famosi nella veste di ospite speciale insieme a Vera Gemma e ha lanciato la sua prima collezione di bikini.

Secondo quanto riporta il gossip, Soleil Sorge sarebbe fidanzata con Carlo Domingo, un manager di un’agenzia di comunicazione mai apparso nei social dell’influencer. In passato è stata legata ad Andrea Iannone e ha avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano che poi ha ritrovato all’interno della casa del GF Vip 6.

Soleil Sorge è nata il 5 luglio del 1994 a Los Angeles; è alta 173 centimetri e pesa 59 chilogrammi. Le sue misure sono 76-61-84. Suo padre è italiano e la madre americana, è cresciuta in Abruzzo e ha studiato recitazione a New York. Sui social il suo nickname è Soleil Stasi, cosa che spesso ha portato alla confusione sul suo cognome. Ma si tratta solo di un nome d’arte, perché all’anagrafe è registrata come Soleil Anastasia Sorge.

“Ecco chi è il fidanzato”. GF Vip: Soleil Sorge, mistero risolto: lavora nella moda, ora ha un nome e un volto