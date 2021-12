La curiosità ha regnato sovrana in queste settimane, ma ora finalmente il mistero sembra essere risolto. Sarebbe infatti stato ormai svelato il nome del fidanzato di Soleil Sorge, che si trova ovviamente fuori il ‘GF Vip 6’. La gieffina ha confessato in più di una circostanza, nonostante il suo avvicinamento ad Alex Belli, di avere il cuore occupato. Ed effettivamente sarebbe proprio così. Ora sappiamo il nome e cognome del giovane e anche in che settore è protagonista nel mondo lavorativo.

Per molti comunque il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è un teatrino organizzato ad arte per permettere all’attore e all’influencer di restare il più possibile dentro la casa e in queste ore, prima della diretta di lunedì 6 dicembre, sui social è stato pubblicato un video che ha scatenato una vera e propria bufera. Durante una chiacchierata, Alex Belli si è avvicinato a Soleil Sorge spiegando di aver fatto ”due chiacchiere” con gli autori e chiedendo loro di “tutelarci un pochino“.

Un po’ di tempo fa era stato il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini a riferire qualche dettaglio sul presunto partner di Soleil Sorge, ma i giornalisti in questione avevano scoperto semplicemente il suo nome: Carlo. Inoltre, erano a conoscenza del fatto che fosse proprietario di un’agenzia di eventi. Ma ora ‘Fanpage’ si è spinto oltre e sarebbe riuscito a conoscere ufficialmente la sua identità completa. E ha anche pubblicato alcune foto che lo ritraggono: quindi ha anche un volto ufficiale.





L’uomo che avrebbe conquistato il cuore di Soleil Sorge si chiama Carlo Domingo ed è originario della Sicilia, infatti è nato nella città di Marsala. Secondo quanto finora appreso, i suoi genitori sono Enzo Domingo e Giusy Parrinello e lui di professione fa l’imprenditore. Ha una passione immensa nei confronti del mondo della moda, ereditata dal padre, che vent’anni fa ha aperto la ‘Domingo Communication’ a Milano. Si tratta di un’agenzia di comunicazione per i brand del settore fashion.

Ovviamente anche il figlio Carlo Domingo, che si sarebbe innamorato di Soleil Sorge, lavora nell’agenzia di famiglia. In particolare, stando a quanto scritto da ‘Fanpage’ sul suo sito, metterebbe al servizio le sue competenze legate alla visione creativa e digitale. Lui è comunque molto riservato. Ma ora tutti aspettano solamente una cosa, ovvero che possa entrare al più presto al ‘GF Vip’ per incontrare la bellissima vippona.