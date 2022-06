Soleil Sorge, la nuova linea costumi è fuori. Prima ha fatto parlare di sé con il triangolo con Alex Belli e Delia Duran, ora sta conquistando il piccolo schermo. Dopo la partecipazione come opinionista a “La pupa e il secchione show” Soleil è tornata all’Isola dei Famosi. Stavolta però non come concorrente, ma come ‘piratessa’ al fianco di Vera Gemma. E ha già creato scompiglio vincendo la sfida dell’uomo vitruviano con Luca Daffrè e dichiarando di avere un debole proprio per quest’ultimo.

Ma Soleil Sorge non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’influencer è molto impegnata e attiva in tv, ma il suo business non è tutto qui. Proprio negli ultimi giorni Soleil ha infatti lanciato una nuova linea di costumi da bagno. Il nuovo brand si chiama “State of Soleil” e sulla corrispondente pagina Instagram è possibile farsi un’idea. I bikini sono ispirati agli elementi della natura: acqua, fuoco, terra, aria e spirito.





Soleil Sorge, la nuova linea di costumi è già disponibile

Il lancio della nuova linea di costumi di Soleil Sorge è arrivato proprio quando sta per arrivare l’estate. Ma quanto costano i suoi bikini? Beh, tanto per cominciare diciamo che si tratta di un prezzo unico per tutti i modelli. Ed è un prezzo sicuramente alla portata della maggioranza del pubblico.

I follower manifestano tutto il loro apprezzamento per la linea di costumi creata da Soleil Sorge: “Magnifica linea amore bellissimo profilo complimenti”. E ancora: “Un progetto ideato con tanta filosofia e arte nel realizzare il tutto è veramente un’opera unica ❤️”. Insomma appena uscita la linea di bikini sta già avendo successo. Andiamo a vedere quali sono i prezzi, anzi quale è il prezzo…

Esistono diversi modelli di costume ideati da Soleil Sorge. Alcuni di questi sono Capri Pink, Capri Golden, Kos Pink, Kos Vintage, Boracay Prune, Boracay Jungle, Sumba Iris Intero. Ma ce ne sono molti altri. E tutti costano 49 euro. Inoltre della stessa linea è possibile acquistare bandane e cardigan di diversi colori. Tutti accomunati da leggerezza e originalità. Allora, che ne pensate? Soleil ha un futuro anche in questo campo?

