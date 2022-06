Soleil Sorge duramente attaccata all’Isola dei Famosi 2022. Ma non tutte ci sono andate giù pesante. Marialaura ha dichiarato di essersi effettivamente ricreduta su Soleil (probabilmente già durante La Pupa e il Secchione Show): “Devo dire che mi è piaciuta anche Sole, è stata molto carina con noi e anche con me sono sincera. A me piace tanto Sole. – riporta Biccy – Ti sta antipatica? No, io ho cambiato idea su di lei tempo fa. Oggi mi ha confermato che avevo ragione ed è carinissima.

Devo dire che mi piace tanto come ragazza. […] No io non posso dire nulla contro adesso. Con noi naufraghe e naufraghi è stata bravissima. Come ti ho detto ho cambiato idea e sono felice di essermi ricreduta. A me ha soltanto dimostrato cose belle“. Soleil Sorge duramente attaccata all’Isola dei Famosi e chi invece non ci ha pensato due volte a dire cosa pensa è stata Mecedesz Henger: “Oddio ti piace? Sì ho visto che stasera è stata carina, diciamo che magari a piccole dosi è così”.







“Comunque a me no, non è mai piaciuta, oggi sì, ma solitamente quando la vedo la trovo molto antipatica. Se fosse com’è stata oggi non sarebbe male. Però solitamente non è così e mi sta antipaticissima“. Soleil Sorge duramente attaccata all’Isola dei Famosi e le parole di Mercedesz non stupiscono. Deianira Marzano infatti due giorni fa ha rivelato che la naufraga in passato ha sparlato più volte di Soleil.

Speriamo quindi che Ilary inviti Soleil in studio per un bel confronto con la Henger. Ricorderete quel ‘Amore io sono dell’America del nord vogliamo parlarne?’ ‘E io sono metà ungherese’. Sarebbe epico. Sulla questione Carmen Di Pietro ha detto: “Ah finalmente oggi stomacamente sto proprio benissimo”.

E ancora: “Sì per questo mangiamento dobbiamo ringraziare Soleil che ci ha fatto vincere tutto. Un applauso perché è stata proprio brava con noi. Che carina un bacio e un saluto“. Soleil Sorge duramente attaccata all’Isola dei Famosi e per lei quindi la strada è ancora un po’ in salita, ma non troppo in fondo. Da quello che si dice poi, Mercedesz Henger ha anche qualche problema con lei visto che Edoardo l’ha sempre apprezzata.

