“Sei solo una pazza”. Isola dei Famosi, Alex Belli contro Soleil Sorge. E ci è andato giù pesante

Il bue che dice cornuto all’asino. Potremmo definirlo così l’ennesimo attacco di Alex Belli contro Soleil Sorge, impegnata all’Isola dei Famosi. Belli l’ha definita la regina del trash perchè partecipa a programmi come Il GF Vip, La pupa e il secchione e in queste ore anche L’Isola dei famosi. Ma prima di entrare nel vivo della discussione, c’è da specificare che i due non sono nuovi a delle litigate sui social.

Qualcuno ricorderà che la settimana scorsa, i due ex gieffini, ci hanno regalato una catfight su Twitter. Ora però Belli ha deciso di rimarcare la sua posizione di puro e di attaccare la Sorge, sbarcata in Honduras pronta per creare scompiglio a L’Isola dei Famosi. Tutto è successo quando Valentina Barbieri ha imitato la nuova naufraga e Alex Belli contro Soleil Sorge non ci è andato leggero: “Se ci manchi? No Sole, non ci manchi assolutamente. Sai cosa c’è? Sei un’incoerente e pazza. Vuoi una bella news flash?”.

Alex Belli contro Soleil Sorge, lo sfogo all’Isola dei Famosi

E ancora Alex Belli contro Soleil Sorge: “Dei tuoi click non me ne frega niente. […] Ok questo screzio in verità è una cavolata. A me ste cose piacciono io sono il re dei dissing. Mi piace quando ci sono ste cose, ma qui non c’è un dissing. C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’”.

Poi rimarca Alex Belli contro Soleil Sorge: “Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa. Poi per il resto voglio bene a questa ragazza. Sì a parte queste cose che dice che non le condivido, alla fine non c’è nulla di serio. Io faccio il circense, cioè fare intrattenimento. Farlo in un reality significa trovarsi bene con qualcuno e vivere la propria esperienza”.

“Sono fatto così, ma non è detto che sia la formula giusta per tutti. Sono fatto così, sono un circense”, conclude Alex Belli contro Soleil Sorge. Insomma, uno sfogo bello e buono che arriva quasi senza preavviso. A qualcuno è quasi sembrato che Alex Belli volesse sfogarsi un po’ e parlare di Soleil. Com’è che si dice, la lingua batte dove il dente duole, no?

