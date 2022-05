Soleil Sorge e il fidanzato, la telenovela è destinata a proseguire. Infatti, sia quando ha partecipato al Grande Fratello Vip che al termine del reality show di Alfonso Signorini non si è fatto altro che discutere di questo presunto partner che avrebbe fatto innamorare la giovane. E nelle ultime ore è arrivata una indiscrezione molto importante, con tanto di prova social, che non lascerebbe spazio a dubbi. L’ex vippona non sarebbe dunque single, visto che è stata anche avvistata ad una cena romantica.

Di Soleil Sorge e del suo fidanzato se ne sta dunque parlando anche adesso, mentre lui ha preferito sempre mantenere il massimo della riservatezza per evitare di essere assalito dai paparazzi. A proposito di intimità, alla domanda: quando è stata l’ultima volta in cui hai fatto l’amore? lei ha risposto: “Qualcuno ha un calendario? Ma io faccio l’amore con il sapore”. Quindi, ha preferito utilizzare l’ironia e non ha fornito ulteriori particolari. E vediamo adesso cosa è emerso sulla ragazza.





Soleil Sorge e il fidanzato Carlo, beccati insieme

Secondo quanto riferito dal sito Very Inutil People, Soleil Sorge si è vista col suo presunto fidanzato. I due sono stati pizzicati, mentre consumavano una cena davvero romantica nella città di Venezia. In particolare, hanno scelto il locale super lusso M’Art, che è situato sul canale. A confermare tutto è stata una fonte, che ha informato il sito in questione. Pare che lui si sia mostrato molto abbronzato, con occhiali da sole e una giacca di colore bianco. E poi c’è stato un altro indizio, che ha fatto impazzire i fan.

Very Inutil People ha condiviso una storia di una persona che li ha visti, la quale ha scritto: “Avvistata Soleil a Venezia insieme al fidanzato (lui si vede anche nelle storie di lei). Non benissimo si vede, solo un po’ di riflesso dei quadri”. Ed effettivamente in questa immagine si vede una figura maschile e tutto fa pensare che si tratta di Carlo Domingo. Staremo a vedere se prima o poi usciranno allo scoperto o se preferiranno vivere questa presunta relazione amorosa ancora non completamente all’aperto.

Carlo Domingo è originario di Marsala, quindi è siciliano, e ha aperto nella città di Milano la Domingo Communication. Si tratta precisamente di un’agenzia che lavora nell’ambito della comunicazione per i brand che fanno riferimento al settore fashion. Non ama molto stare al centro dell’attenzione, non a caso non si è mai fatto vedere pubblicamente con Soleil.

“Da quanto tempo non faccio l’amore”. Soleil Sorge, la confessione da sotto le coperte spiazza