“Da quanto tempo non faccio l’amore”. Soleil Sorge, la confessione da sotto le coperte spiazza

Soleil Sorge, confessione hot per l’ex opinionista de La Pupa e il Secchione. Un personaggio che si è fatto amare dentro e fuori dalla casa del GF Vip 6 e che continua ad accendere i riflettori su di sè. Soleil Sorge parla di amore ma si lascia andare anche ad alcune confidenze che entrano nel dettaglio della ‘questione’.

Soleil Sorge si è lasciata andare a una confessione che spiazza nel corso di un’intervista per Chi Magazine assieme a Sophie Codegoni. Le due ex gieffine, infatti, stanno trascorrendo alcuni giorni di relax a Ibiza nonostante nella casa di Alfonso Signorini abbiano avuto un rapporto decisamente turbolento.





Soleil Sorge e l’amore, un argomento su cui negli ultimi tempi si è detto abbastanza. Pare infatti che nella vita dell’ex gieffina non vi sia l’ombra del tanto acclamato fidanzato misterioso. Alla domanda, l’opinionista risponde con ironia e con un pizzico di amarezza concedendosi anche un dettaglio in più. (Soleil Sorge, la scoperta).

Domanda secca per entrambe: quando è stata l’ultima volta in cui hanno fatto l’amore? “Prima”, risponde Sophie Codegoni, ma per Soleil Sorge la situazione è ben diversa: “Qualcuno ha un calendario? Ma io faccio l’amore con il sapore”.

Soleil Sorge inoltre non può che prendere ulteriormente distanze dalla questione del triangolo amoroso tanto discusso in casa del GF Vip. Alex Belli e quella “chimica artistica” sembrano essere ricordi lontani, o meglio, aspetti su cui è meglio mettere una pietra sopra e tacere: “Due pa***”, è la risposta esplicita di Soleil Sorge. E con questo ha detto tutto, almeno per ora.

