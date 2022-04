“Ormai è tutto finito”. Soleil Sorge, la scoperta delle ultime ore. E lei conferma tutto

Senza di loro che GF Vip sarebbe stato? Sicuramente ci sarebbero state meno polemiche, meno colpi di scena, e chissà… meno pubblico. All’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini Soleil Sorge e Alex Belli sono stati tra i maggiori protagonisti. Con la loro liaison, mentre fuori ad aspettare l’attore c’era Delia Duran, hanno infiammato la Casa più spiata dagli italiani. E adesso si torna a parlare proprio di loro due. Perché?

Beh, Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip 6 ha iniziato una nuova fase della sua carriera. Prima giudice a La Pupa e il Secchione Show poi si è vociferato di un programma tutto per lei. Si tratterebbe di “X-Style”, anche se ne parlerà comunque alla prossima stagione. Intanto Solei è stata ospite anche alla penultima puntata de “Le Iene”. E in quella circostanza, oltre a cavarsela alla grande, qualcuno dice anche meglio di Belen, i fan sono andati in visibilio per una sua battuta che non è passata inosservata.





Ospite di Belen Rodriguez e Teo Mammuccari Soleil Sorge ha dimostrato di saper ‘bucare’ lo schermo come pochi. In un attillato minidress arancione l’ex gieffina si è destreggiata benissimo dimostrando di trovarsi a suo agio anche con le battutine maliziose di Teo. Non solo. A Soleil sono state poste anche alcune domande da parte degli haters. Domande alle quali ha dovuto rispondere in diretta. In particolare ad una di queste l’influencer ha controbattuto con una frase che ha fatto subito pensare ad Alex Belli.

Come tutti sanno i due durante il GF Vip 6 hanno intrecciato una particolare relazione caratterizzata dalla famosa ‘chimica artistica’. Ebbene un hater ha scritto “Il Sole bacia i Belli” facendo un ironico gioco di parole. Ma Soleil Sorge ha risposto così: “Ma caro mio, non solo, anche io ho fatto beneficenza nella vita”. Anche se lei non lo ha citato, il nome di Alex Belli è risuonato nella testa di tutti in quel momento. Insomma il rapporto tra i due sembra essersi alquanto raffreddato.

Proprio recentemente su “Chi” è apparsa un’intervista di Alex Belli in cui l’attore dichiara che con Soleil Sorge è rimasta soltanto un’amicizia. Da parte sua Soleil sembra essere tutta un’altra persona rispetto a quella che si era invaghita del bell’Alex. Ora poi per lei si sono decisamente spalancate le porte del successo. E tra un’apparizione ad uno show e la partecipazione ad un altro Soleil ha ben altro a cui pensare. Con quella frase poi anche lei sembra aver messo definitivamente una bella pietra sopra la relazione con Alex.

