“Bugiardi, vergogna”. Karina Cascella fuori di sé: scatta la denuncia dopo quelle accuse

Karina Cascella, scatta la denuncia. Ex opinionista rimasta da sempre sulla cresta dell’onda della visibilità, Karina Cascella di recente avrebbe lanciato in rete un appello. Difficoltà nel trovare personale disposto a lavorare presso il ristorante di sua proprietà, poi l’accesa polemica. Ecco cosa è successo.

Karina Cascella, la denuncia dopo le accuse. L’ex opinionista al centro della polemica dopo le dichiarazioni rese nel corso di un’intervista rilasciata per Nuovo. Un canale facile da parte di alcuni per cogliere la palla la balzo e dare inizio a duri attacchi a cui Karina non ha potuto fare a meno di rispondere, venuta a sapere le voci messe in circolo dopo il suo appello.





“Le mie testuali parole. Sì, assolutamente, è un periodo molto difficile per la ricerca del personale, perché si fa fatica a trovare personale di sala, cuoco o aiuto cuoco. Mettici anche il reddito di cittadinanza e la cosa diventa più complessa”, interviene Karina Cascella su Instagram mettendo da subito le cose in chiaro. (Karina Cascella, pioggia di insulti).

“Ditemi voi se sono pazza io o se dalle mie parole si può dedurre che io abbia chiesto aiuto perché non riesco a sopravvivere. Ma come ca..o state? […] Sono fuori da questi giri perché preferisco, mi dispiace anche dire che non rilascerò mai più alcuna dichiarazione pubblica visto che purtroppo ci sono queste capre in giro, che saranno denunciati tutti, perché fare un articolo con scritto aiutatemi non riesco a sopravvivere […]. Ma state bruciati?”, aggiunge ancora Karina Cascella.

E ancora in merito alle accuse, Karina Cascella sottolinea: “Io che chiedo aiuto? Aiutatemi a sopravvivere? […] Non state più bene con il cervello. Io non lo permetto a nessuno. Vi posso insultare perché siete degli emeriti incompetenti. Sono qui a smentire categoricamente queste minch..te che state leggendo”.

