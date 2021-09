“Una cosa ve la posso dire”. Karina Cascella spiazza tutti un’altra volta. E una grande novità

Da diverso tempo Karina Cascella è assente dalla tv italiana. Spesso è stata ospite in alcuni programmi di Barbara D’Urso, ma di recente si è vista molto di rado. Infatti si trova a Bergamo dove vive con il suo compagno Max: insieme hanno aperto un ristorante di specialità argentine chiamato Matambre. Un locale, come precisato più volte da Karina sui social network, alla portata di tutti: insomma tanta qualità ma a prezzi contenuti.

La scorsa settimana, durante una chiacchierata sui social con i suoi follower, Karina Cascella aveva ammesso che non sarebbe tornata in tv. L’ex Uomini e Donne ha risposto in modo netto a una domanda di un utente: “Per ora, come lo scorso anno, continuerò a concentrarmi sulla mia attività. Il primo anno è sempre quello più difficile e impegnativo. Poi man mano si vedrà”. Pare che l’emergenza Covid ha influito parecchio sulla decisione finale di Karina Cascella: “È da circa un anno che vi racconto che questa situazione che stiamo vivendo ha rinforzato ancora di più i miei ideali e la mia voglia di avere cose concrete tra le mani. Tutto quello che verrà sarà un di più”, ha spiegato l’ex compagna di Salvatore Angelucci.

Insomma impegni personali e la difficoltà a trovare spazio in tv l’hanno costretta a concentrarsi su altro. Per anni Karina Cascella è stata opinionista fissa del salotto di Barbara d’Urso. Le sue ospitate spesso e volentieri creano delle grandi polemiche, visto che ha un carattere decisamente vulcanico. Ma proprio per la sua schiettezza e sincerità è apprezzata da tantissime persone, che la seguono assiduamente anche sul suo profilo Instagram.





Ma evidentemente stare senza la tv è difficile. Sempre su Instagram Karina Cascella ha fatto un annuncio: torna in tv nelle vesti di ospite all’interno di un nuovo programma. E nel parlare è sembrata molto entusiasta: “Parteciperò a un programma televisivo come ospite per una puntata, molto molto carino. Non è un programma solito, è una cosa un po’ insolita. Su Italia 1. Io dovrò fare… una cosa, non posso svelare niente. Registriamo tra qualche giorno e ho anche un po’ paura per quello che andrò a fare”.

Stando a quanto dice Karina Cascella per lei non ci sarà un ruolo da conduttrice, né affiancherà alla conduzione, né avrà un ruolo nel cast. Gli spettatori la vedranno in una veste completamente diversa: pertanto non resta che attendere il suo rientro i tv per capire in quale ruolo apparirà Karina Cascella.