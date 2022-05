Soleil, vacanza con Gianluca del GFVip. L’ex concorrente della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è volta a Ibiza, meta nota per la movida e la presenza di personaggi famosi, insieme all’amica Sophie Codegoni, il fidanzato Alessandro Basciano e un altro ex vippone.

Soleil è in vacanza con Gianluca del GFVip. Gianluca Costantino, lo ricordiamo, era entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 a pochi mesi dalla conclusione del reality e durante la sua permanenza nella residenza di Cinecittà aveva manifestato un forte interesse per Soleil Sorge. Il sospetto è che tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino possa essere in atto un flirt.





Soleil, vacanza con Gianluca del GFVip e i Basciagoni

Una volta eliminato dal Grande Fratello Vip, Gianluca Costantino aveva dichiarato a Novella 2000: “Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo cuore. Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori, quindi non vorrei rovinare la coppia Su questo sono un ragazzo molto onesto, e non mi piace entrare in certe dinamiche… (Tra noi, ndr) c’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi”.

Soleil è in vacanza con Gianluca del GFVip e i due, insieme ai Basciagoni (Alessandro Basciano e Sophie Codegoni) sono intervenuti a Casa Chi risolvendo il dubbio che i fan si stavano ponendo dopo l’uscita delle foto ”di coppia”. Sui social, infatti, la voce di un flirt tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino ha iniziato a circolare velocemente.

Soleil è in vacanza con Gianluca del GFVip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e il quartetto sarà ‘seguito’ durante il soggiorno a Ibiza da Casa Chi. In diretta con il programma, proprio Soleil ha voluto chiarire la situazione con Costantino: “Cosa ci facciamo qui? Ha organizzato tutto Gianluca!. Sono usciti un po’ di gossip su fughe romantiche… – ha spiegato Soleil Sorge – vi confessiamo una cosa effettivamente vera. In tutta questa fuga romantica il ricavato verrà devoluto in beneficenza, questa è l’unica cosa vera”.

