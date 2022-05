Splendida notizia per Soleil Sorge, che ha lanciato un nuovo progetto. Dopo il ‘GF Vip 6’, solo successi professionali ci sono stati per l’ex ‘Uomini e Donne’, infatti è stata immediatamente scelta da Barbara D’Urso nel reality show ‘La pupa e il secchione’. In seguito a questa avventura televisiva, per un certo periodo di tempo non si è parlato moltissimo di lei, tranne quando ha voluto dire la sua sulla fine della relazione sentimentale tra gli ex compagni di avventura Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.

Prima di raccontarvi del nuovo progetto di Soleil Sorge, nei giorni scorsi l’influencer ha spiegato le ragioni della sua momentanea lontananza dai social: “Personalmente lo stress mi motiva e attiva parecchio, devo dire che più sono sotto pressione meglio rendo. Però soprattutto per chi è come me, bisogna ricordarsi quanto sia fondamentale ogni tanto staccare la presa e concedersi del tempo per se stessi e per riposare il corpo. Sto dedicando molto tempo alla ricerca di casa nuova e di tante altre cose”.





Soleil Sorge annuncia nuovo progetto

Soleil Sorge non è riuscita proprio a nascondere niente ai suoi follower e ha quindi voluto anticipare qualcosa di straordinario che sta per concretizzare. Come riferito dal sito ‘361 Magazine’, è stata l’ex vippona a pubblicare alcuni interessanti spoiler e in particolare una sua foto personale, che fa comprendere di cosa stia parlando. Un nuovo progetto sensazionale, che siamo certi sarà apprezzato notevolmente dai suoi migliaia e migliaia di instancabili ammiratori.

Il nuovo progetto di Soleil Sorge si chiama ‘State of Soleil’ ed è praticamente un suo nuovo brand. Ecco quanto scritto: “Il nome stato di Soleil è una mentalità, uno stile di vita, un concetto di marchio creato per portarti nel nostro stato d’animo e attraverso la vita con uno scopo. Abbiamo scelto questo nome per far risuonare l’essenza del nostro creatore Soleil Sorge, ethos, ispirazioni e anima. Benvenuti nel nostro stato mentale magico”. E lei ha poi postato una sua immagine, apprezzata proprio da tutti.

Tra coloro che si sono complimentate con lei anche Sonia Bruganelli: “Bellaaaa”. Poi fan comuni hanno scritto: “Sei splendida”, “Soleil sta tornando”, “Sei meravigliosa, amore mio”, “Siamo tutti fieri di te”, “Sole, sei semplicemente stratosferica”. E ancora: “Troppo bella”, “Sei perfetta amore”, “Che figa che sei”, “Tu sei pazzesca, praticamente Soleil è proprio una dea”.

