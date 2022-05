“Mi sono dovuta fermare”. Soleil Sorge e l’assenza che ha preoccupato il pubblico: “Ci sono andata vicina”

Dopo il GF Vip per lei è iniziata una nuova vita. È il destino di molti concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, il ritorno alla ‘normalità’ è in realtà un tuffo nella notorietà. Almeno è quello che succede spesso. Ed è successo anche a Soleil Sorge. L’influencer, protagonista nella Casa della famosa ‘chimica artistica’ con Alex Belli e poi del pericoloso triangolo che ha coinvolto Delia Duran, ha intrapreso numerosi progetti. Scomparendo per un po’ dai social. Ma è tornata…

Interviste, ospitate a programmi e poi giudice a “La Pupa e il Secchione”, è un periodo davvero molto impegnativo per Soleil Sorge che ovviamente non intende tirarsi indietro. Però guai ad esagerare. Certe tensioni si fanno sentire. Recentemente, ad esempio, è parso evidente che il rapporto con Alex non è più quello di una volta: “Sul mio rapporto con Alex non c’è molto da dire, come un po’ tutti hanno visto – ha spiegato l’influencer – io e Alex abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto dentro la Casa, finché le cose si sono un po’ andate a rovinare…”. Alex invece ha parlato di “ipocrisia e incoerenza”.





Dopo qualche tempo Soleil Sorge è tornata a parlare sui propri profili social. Nei giorni scorsi l’influencer ha ammesso in una story su Instagram di essere vicina ad un “crollo”. Forse il lavoro e gli impegni sono stati davvero eccessivi, anche se gratificanti. Dopo qualche giorno, così, Soleil è tornata sui social scrivendo “Hey, ci sono” e ha spiegato il motivo della – lunga per lei – assenza: “Per fortuna niente influenza né virus”.

Soleil Sorge ha poi aggiunto: “Personalmente lo stress mi motiva e attiva parecchio, devo dire che più sono sotto pressione meglio rendo. Però soprattutto per chi è come me, bisogna ricordarsi quanto sia fondamentale ogni tanto staccare la presa e concedersi del tempo per se stessi e per riposare il corpo”.

Successivamente Soleil Sorge è entrata nel dettaglio: “Sto dedicando molto tempo alla ricerca di casa nuova, il lancio di questo super progetto per voi e tante altre news di cui non vedo l’ora di potervi raccontare. Insomma un momento di transizione ma appena organizzo tutto torno presto tutta per voi”. Le ultime story? Lei in viaggio con la mamma Wendy con un numero spropositato di bagagli. Chissà dove sono andate? Sicuramente se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni. O magari ore…

“Mi sono dovuta fermare”. Soleil Sorge e l’assenza che ha preoccupato il pubblico: “Ci sono andata vicina”