Grande Fratello Vip 6, riflettori accesi su Soleil Sorge. Un carattere che di certo non passa inosservato quello della gieffina. Quella dentro la casa del Grande Fratello Vip non rappresenta però la sua prima esperienza in un reality. Infatti Soleil Sorge ha preso parte a un’altra avventura televisiva e non da sola. Ecco chi era al suo fianco.

Non appena entrata nella casa più spiata d’Italia il suo nome ha continua a essere senza dubbio quello più discusso. Soleil Sorge non è stata ben voluta dal pubblico di telespettatori. Ricorderete la bufera social sollevata da alcuni utenti non appena appresa l’ufficialità della sua presenza nella casa del GF Vip 6.

Nonostante in molti abbiano annunciato il suo insuccesso, Soleil Sorge continua a resistere. Eppure nella sua esperienza, anche un altro reality affrontato con grande grinta, forse per la presenza di una persona molto importante al suo fianco: la mamma. Una donna splendida, originaria di Los Angeles. Ricordate Wendy Kay?





Madre e figlia hanno preso parte all’edizione 2020 di Pechino Express dando di avere una personalità molto forte ed energia da vendere. Purtroppo su Wendy non si hanno molte informazioni. La mamma di Soleil vanta molta riservatezza. Si è trasferita in Italia solo dopo l’infanzia di Soleil e nella sua vita ha lottato due volte contro un tumore.

Della vita professionale di Wendy si sa che è stata una maestra di yoga molto apprezzata in California. E dalle poche informazioni che circolano si apprende anche che ama viaggiare e che ha interessi nel mercato immobiliare.