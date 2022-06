Fiocco celeste per il cantante italiano, diventato papà per la prima volta il 22 giugno 2022: è nato il primogenito di Sfera Ebbasta. Il trapper di Cinisello Balsamo e la compagna modella, Angelina Lacour, hanno annunciato l’arrivo di un maschietto di nome Gabriel Boschetti Fiol.

Sfera Ebbasta, 29 anni, si mostra per la prima volta al pubblico in vesti di papà: tenerissima la foto in cui tiene il suo piccolo Gabriel in braccio. “Tutto quello che farò sarà per te”, la dedica lasciata sotto al post che naturalmente è stato invaso di like e commenti anche da parte di tanti volti noti.





Sfera Ebbasta papà: nato il primo figlio

Anche la neo mamma e compagna di Sfera Ebbasta Angelina Lacour ha presentato il suo bambino sui social. La modella ha pubblicato alcune foto dalla clinica in cui ha partorito e scritto accanto al piccolo album: “Al piccolo ragazzo che mi ha fatto diventare mamma- Ti amerò per sempre. Benvenuto al mondo Gabriel Boschetti Fiol, sei il più bello che io abbia mai visto”.

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour, da oggi rispettivamente papà e mamma del piccolo Gabriel, si sono conosciuti nel 2019 a Ibiza. E dopo il classico colpo di fulmine è iniziata una storia d’amore intensa e solidissima (non ha mai tirato aria di crisi per questa giovane coppia) ora culminata nella nascita del loro primogenito.

L’annuncio della dolce attesa lo scorso gennaio, dopo tre mesi dall’inizio della gravidanza e in quell’occasione Sfera Ebbasta e Angelina Lacour avevano dichiarato: “Ti aspettiamo, il nostro gioiello più prezioso”. Durante questi mesi di gravidanza, la modella e influencer ha condiviso vari scatti in cui si mostrava col pancione, rendendo partecipi i suoi follower di questo percorso che l’ha portata a diventare mamma per la prima volta. E al settimo cielo.

“Benvenuto al mondo!”. Mamma (vip) per la prima volta: fiocco blu, è nato Edoardo