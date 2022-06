“21/06/2022 – Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”, Francesca Ferragni mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato ovviamente su Instagram, dove la sorella di Chiara Ferragni ha postato alcune foto scattate poco dopo la nascita del primo figlio.

Negli scatti si vedono mamma Francesca Ferragni, il piccolo Edoardo sul petto, tenuto al caldo da una copertina, e il papà, ancora con il camicie sterile della sala operatoria dell’ospedale. La gioia della coppia è stata immortalata dopo la nascita del primo figlio Edoardo, arrivato nel primo giorno d’estate. La coppia aveva annunciato l’arrivo del piccolo subito con tanto di foto di Chiara e Valentina che accarezzavano il pancino della sorella. Qualche mese ha la famiglia Ferragni ha organizzato il gender reveal e in quella occasione Chiara Ferragni aveva commesso una gaffe spoilerando il nome del bimbo.





Francesca Ferragni mamma per la prima volta: è nato il figlio Edoardo

Felicissimi anche Chiara Ferragni e Fedez, la madre di Francesca Marina Di Gualdo e la sorella Valentina con il il fidanzato Luca Vezil. Sui social i Ferragnez hanno festeggiato Francesca Ferragni mamma per la prima volta e l’arrivo del primo nipotino. “Benvenuto in famiglia Edo. Congratulazioni Fra e Ricky”, ha scritto Chiara Ferragni, mentre il rapper ha commentato: “Congratulazioni patatoni. Sono ufficialmente zio”.

Tantissimi gli auguri arrivati all’indirizzo di Francesca Ferragni, mamma per la prima volta e che così ha regalato un cuginetto per Leone e Vittoria, i figli di Chiara e Fedez. “Non vediamo l’ora di conoscerti amore nostro”, ha scritto Valentina Ferragni, seguita dalla madre Marina: “Siete l’Amore”, con una serie di cuori rosa trafitti da una freccia. Tra i commenti del post non poteva mancare quello di Chiara: “Benvenuto Edo, siete bellissimi”.

Francesca Ferragni mamma per la prima volta. La sorella di Chiara Ferragni ha partorito il 21 giugno e presto sposerà il compagno Riccardo Nicoletti, conosciuto anche come Riku, responsabile organizzativo della società LPS Electromics e musicista classe 1981. Riccardo Nicoletti è chitarrista di due rock band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn ed è conosciuto con il nome d’arte Riku.

