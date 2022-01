“Il nostro gioiello più prezioso”. A sorpresa l’annuncio più bello: il cantante presto papà

“Il nostro gioiello più prezioso”: con le foto dell’ecografia e del pancino della fidanzata in dolce attesa il cantante annuncia che presto diventerà papà per la prima volta. Da poco 29enne, sta per mettere su famiglia con la donna a cui è legato da più di due anni. Anche lei ovviamente pubblica in contemporanea lo stesso post e scrive nella didascalia: “La gioia più grande della nostra vita, ti aspettiamo”.

Poi aggiunge un cuore rosso e anche l’hashtag che rivela che è alla 14esima settimana di gravidanza. Non è ancora dato da sapere il sesso del bebè ma intanto è gioia immensa per Sfera Ebbasta e la sua Angelina: presto diventeranno genitori.

Sfera Ebbasta presto papà: la fidanzata è incinta

Gionata Boschetti, vero nome di Sfera Ebbasta, e Angelina Lacour, modella argentina di 26 anni, stanno insieme dal 2019. Lei vive tra Ibiza, Parigi e Milano e proprio nell’isola delle Baleari, durante una vacanza, ha conosciuto il trapper. Da quel primo incontro non si sono mai più lasciati, hanno trascorso insieme anche il periodo del lockdown del 2020.





La futura mamma, che oltre a lavorare nel mondo della moda per grandi brand è anche un’influencer da quasi 800mila follower su Instagram darà presto un erede a Sfera Ebbasta, che porta avanti parallelamente alla carriera musicale, iniziata nel 2015, quella di imprenditore.

Nel 2019 ha infatti aperto un ristorante a Milano specializzato in cibo salutare dal nome Healthy Color. Due anni più tardi ha inaugurato un altro locale della catena a Roma. E ora tra pochi mesi stringerà tra le braccia il suo primo figlio. Inutile aggiungere che l’annuncio ha scatenato i fan e gli amici vip di Sfera Ebbasta.