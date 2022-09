Santiago torna a scuola. Vacanze estive finite per il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e ritorno a scuola per la nuovo anno scolastico. A portarlo a scuola di ha pensato mamma Belen, perché il padre Stefano De Martino è impegnato sul red carpet del Festival di Venezia.

Super orgogliosa del suo ometto, Belen Rodriguez ha immortalato il momento dell’ingresso a scuola: Santiago cammina accanto a un compagno di classe e accanto al cancello aspetta di dare il 5 al preside che saluta gli alunni in inglese. Santiago studia alla American School of Milan, un istituto privato noto per essere molto costoso e frequentato dai figli dei vip.





Santiago torna a scuola, il video di Belen Rodriguez

Tra gli alunni anche Sofia e Mattia Fargetta, i bambini di Federica Panicucci e Mario Fargetta, e Lua Sophie e Sol Gabriel Stoppa, le bimbe di Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. Il programma di studio, ovviamente tutto in lingua inglese, è molto vario e come mostrato diverse volte da Belen, Santiago parla un inglese impeccabile.

Santiago torna a scuola – “La scuola americana è una scuola privata prima di tutto. Io andavo alla statale inizialmente, non avevamo soldini per pagare la retta”, aveva spiegato tempo fa Belen Rodriguez a chi la accusava di viziare troppo il figlio. La showgirl argentina e Stefano De Martino hanno deciso di iscrivere il figlio alla scuola privata per imparare l’inglese come un madrelingua, cosa oggi molto richiesta in campo lavorativo.

Santiago torna a scuola – Questa mattina Belen Rodriguez ha postato nelle storie Instagram una foto del figlio in macchina, con la dicitura: “Santi’s first day school“, poi lo ha ripreso mentre entrava a scuola accanto a un compagno di classe. ICome sempre Santi si è mostrato felice di tornare a scuola e del suo outfit casual: con magliettina bianca, scarpe da ginnastica, dei jeans e uno zaino con le fiamme bianche.

Belen Rodriguez osa alla grande: super topless in primo piano e spunta pure Stefano De Martino