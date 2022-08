Non è solo Ilary Blasi a infiammare questa estate 2022, che è sempre più vicina alla sua conclusione. In articoli precedenti vi abbiamo riferito dell’ex moglie di Francesco Totti, che tra tanga e décolleté libero dal reggiseno ha scatenato tutti. Stavolta è toccato a Belen Rodriguez sfoderare un topless sensazionale. Ha pubblicato diverse foto nelle ultime ore sul suo profilo Instagram, dove si sono potuti vedere anche Stefano De Martino, il figlio Santiago e la piccola Luna Marì. Ma è il seno in bella vista ad aver fatto impazzire tutti.

Belen Rodriguez non ha pensato minimamente alle possibili critiche, che puntualmente gli hater scoccano soprattutto alle donne che sono mamme e che decidono di mettersi nude. Quindi, ha mostrato già come prima foto un topless perfetto. La sua vacanza procede benissimo ed è davvero nuovamente felice. Dopo essersi lasciata alle spalle la relazione sentimentale con Antonino Spinalbese, è tornata tra le braccia di Stefano e ora può godersi pienamente la sua famiglia.





Belen Rodriguez in topless: la foto

In particolare, Belen Rodriguez si è messa in topless mentre era intenta a prendersi il sole estivo. Nella foto è distesa e a coprire il suo seno è solamente il suo braccio, che permette dunque di evitare la censura del social network. Ma senza la parte di sopra è apparsa anche in un altro scatto, che è pure stato apprezzato particolarmente dai suoi follower. Decisamente più romantiche le istantanee invece con Stefano De Martino protagonista insieme a lui. Andiamo a vedere meglio come si sono ritratti.

Nella prima foto in topless, Belen Rodriguez ha inoltre mantenuto il cellulare con un solo braccio, visto che l’altro come detto doveva necessariamente contenere il suo imponente décolleté. A Marechiaro Posillipo si è poi fotografata abbracciata a Stefano De Martino, mentre in un’altra immagine è sempre in topless su una barca, con i capelli completamente bagnati, un calice di vino tra le mani e il mare che appare in tutta la sua bellezza. Davvero un post indimenticabile quello pubblicato dall’argentina.

Questi alcuni dei commenti riservati a Belen dopo le foto social: “Tra le braccia di Stefano sei ancora più bella”, “Quanta bellezza”, “Finalmente un bel vedere”, “Che spettacolo”. Altri ancora: “L’ultima foto è pura meraviglia”, “Wow che foto, sempre stupenda”, “Che bella famiglia che siete, in realtà lo siete sempre stati e alla fine l’amore vero vince sempre”.

