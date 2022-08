“Lo chiama così”. Luna Marì, Belen svela il nome che la figlia usa per chiamare Stefano De Martino

Belen Rodriguez, la rivelazione sulla figlia. Sempre molto attiva sui social, la splendida modella, showgirl e conduttrice argentina ha a cuore il rapporto con i fan. Per questo motivo non mancano di certo dettagli e curiosità sia sulla vita professionale che su quella privata. La rivelazione tira in ballo la figlia e il rapporto con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, la rivelazione su Luna Marì nel rapporto con Stefano De Martino. La piccola Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, è nata nella notte del 12 luglio. Ben 2,9 chili di tenerezza per la piccola di mamma. Ma una volta archiviata la relazione con il modello, per la piccola di casa è arrivato il momento di creare un rapporto di affetto anche con Stefano De Martino.





Belen Rodriguez, la rivelazione su Luna Marì e Stefano De Martino: come lo chiama in privato

Una curiosità che molti fan si domandano da tempo: come sarà il rapporto tra la figlia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La modella argentina ha rivelato a tutti alcuni dettagli privati. Come molti hanno avuto modo di apprendere, la famiglia al completo ha trascorso le vacanze estive presso la villa sull’isola di Albarella. (Belen Rodriguez ingrassata: “Quattro chili di felicità”).

Tutti insieme per trascorrere amorevolmente giorni di relax e spensieratezza, Stefano De Martino, mamma Belen e i figli Santiago e Luna Marì. E proprio nelle storie di Instagram più recenti ecco apparire Luna Marì intenta a mangiare la pasta. Ad un certo punto ecco che il cane di Stefano De Martino ha fatto irruzione.

“Vuoi dare la pasta a Choco?”, ha chiesto Belen a Luna Marì per poi aggiungere un dettaglio che rivela come la piccola chiama Stefano De Martino in privato: “No, che poi Tetè si arrabbia eh”. In una recente intervista sarebbe stato il conduttore a confessare di sentirsi per la piccola come uno zio.

Nunzio di Amici, che fine ha fatto? La notizia sul discusso ballerino è pubblica