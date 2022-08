Che fine ha fatto Nunzio di Amici. Dopo la sua fortunata partecipazione ad Amici 21 per Nunzio Stancampiano si sono spalancate le porte del successo e forse anche l’amore. Non solo infatti il ballerino di latino-americano sembra aver trovato l’amore con la collega Cosmary Fasanelli, ex di un altro volto di Amici, il cantante Alex.

I due si erano conosciuti proprio nella scuola di Amici ma a luglio è arrivata la conferma dell’addio. Durante un’intervista rilasciata a Casa Chi il cantante aveva fatto intendere che le cose con la fidanzata non stavano andando bene e all fine anche Cosmary era stata costretta a parlare, chiedendo però ai fan di essere comprensivi: “Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello”.





Proprio la giovane, come riportato da Isa e Chia, è stata beccata mano nella mano con Nunzio Nunzio e secondo alcuni tra i due sarebbe scappato anche un bacio in pubblico. La notizia non è stata confermata dai due e, anzi, ’ex di Amici Cosmary e intervenuta così: “Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio, io sono sempre stata la persona che avete conosciuto, sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto perché a volte vorrei riuscire ad essere come gli altri, un po’ più furba a far vedere le cose com’è conveniente per la persona ma non è da me. Spero che chi mi segua lo faccia per il percorso artistico e per la persona che sono che va oltre le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti”. Dopo la notizia Alex ha defollowato da Instagram l’ex fidanzata e Nunzio.

Che fine ha fatto Nunzio di Amici – Secondo la pagina NewsAmici21, il ballerino Nunzio, ex allievo di Raimondo Todaro molto amato dal pubblico, potrebbe tornare nella nuova edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Stando a quanto si legge, il ballerino potrebbe coprire il ruolo di motivatore per i nuovi allievi della scuola. “Visto il successo riscosso lo scorso anno, pare che Maria l’abbia voluto nel programma con un ruolo del tutto nuovo. Nunzio infatti entrerebbe da professionista, affiancando i professori nel ruolo di coach e motivatore per gli allievi della scuola. Per avere conferme, dobbiamo aspettare l’inizio del programma”.

Insomma, anche lavorativamente parlando per Nunzio Stancampiano è un periodo d’oro. Dopo essere stato nel corpo di ballo dei concerti “Battiti Live”, infatti, il ballerino tornerà ad Amici 22 come ospite della prima puntata assieme a un gruppo selezionatissimo di ex di Amici. E sembra che Maria De Filippi voglia proporgli proprio il nuovo ruolo nel talent show.

