Come va tra Alex e Cosmary dopo Amici 21? I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione del talent di Maria De Filippi e dopo le coppie formate da Albe e Serena e Dario e Sissy si sono fidanzati. In occasione del primo album del cantante (Non siamo soli), avvenuto il 10 giugno 2022 Cosmary Fasanelli gli aveva dedicato un messaggio via social.

“Ti meriti tutto ciò che di bello c’è..e questo è solo l’inizio, non sei solo, mai” e due emoticons, una a forma di koala e una raffigurante un cuore rosso. I due sono sempre stati riservati ma con i loro follower avevano condiviso dei momenti insieme.





Come va tra Alex e Cosmary dopo Amici 21? I due si sono lasciati

Poi le voci di crisi, arrivate appena una settimana fa. Alex Wyse è stato ospite di Casa Chi e nell’intervista che ha rilasciato il 29 giugno scorso ha ovviamente parlato anche di Cosmary. Dopo aver ammesso di litigare spesso con la ballerina, ha aggiunto che il periodo è delicato e non particolarmente felice per la coppia. “Tu hai una fidanzata, una compagna molto bella, ma con quella voce lì ne fai cascare tante. A proposito, come vanno le cose?”, aveva chiesto la giornalista e il cantante aveva confessato di vivere un momento molto particolare.

Come va tra Alex e Cosmary dopo Amici 21? Ora è la ballerina di Amici a rompere il silenzio e a confermare la rottura: “Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Io faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata. A volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male”.

Tra Alex e Cosmary è finita dopo Amici 21 e la ballerina ha chiesto ai fan di essere comprensivi: “Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello”. Anche il cantante ha parlato della rottura dalla fidanzata: “Da settimane abbiamo interrotto la nostra relazione per motivi dettati da una diversità in molti fattori”.

