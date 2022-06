Alex Cosmary crisi? La notizia, a nemmeno 2 mesi dalla fine di Amici 21, ha gelato i fan del talent di Maria De Filippi che hanno sempre fatto il tifo per questa coppia nata nella scuola. Coppia che ora sembra essere vicina alla rottura. E non è una voce, si è capito dalle parole del cantante che ha parlato della sua situazione sentimentale.

Alex Wyse è stato ospite di Casa Chi e nell’intervista che ha rilasciato il 29 giugno scorso ha ovviamente parlato anche di Cosmary. Dopo aver ammesso di litigare spesso con la ballerina, ha aggiunto che il periodo è delicato e non particolarmente felice. Affermazioni certamente inaspettate per tutti.





Alex Cosmary crisi? Cosa succede alla coppia di Amici 21

Nel dettaglio, tra le tante domande che Alex ha dovuto approfondire anche un argomento che avrebbe evitato volentieri: Cosmary, appunto. “Tu hai una fidanzata, una compagna molto bella, ma con quella voce lì ne fai cascare tante. A proposito, come vanno le cose?”, ha chiesto una giornalista in collegamento.

“Queste sono cose di cui non voglio parlare in questo momento”, ha inizialmente glissato lui. Ma Azzurra Della Penna non si è accontentata dI questo suo “no comment” e l’ha stuzzicato ricordandogli che solo pochi giorni fa si era confidato con Lorella Cuccarini in un’altra intervista. “Con lei parli e con me no?”, ha chiesto ad Alex, che molto imbarazzato si è giustificato dicendo che era avvenuta “due settimane fa”.

”Diciamo che questo è un momento molto particolare”, si è limitato a dire Alex facendo dunque intendere che la storia d’amore con Cosmary non sta procedendo come lui vorrebbe. “Ahia, allora alzo le mani”, ha commentato un altro giornalista in collegamento con Casa Chi. Cosmary per ora non si è esposta, quindi non ha confermato né smentito e ora tutti vogliono sapere se la loro storia d’amore è già vicina alla rottura.

