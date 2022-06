“Sì, è tutto vero”. Amici 21, amore folle tra i due ex allievi: dopo le voci arriva la confessione

Amici 21, Alex e Cosmary che fine hanno fatto? Il talent show di Maria De Filippi anche quest’anno ha conquistato il pubblico con un’edizione da record. Grandi ascolti, tante emozioni e pure diverse storie d’amore. Tra gli allievi sicuramente si è messo in mostra Alex, ovvero Alessandro Rina. Il cantante ha dimostrato durante l’esperienza dello show di avere coraggio, lealtà e coerenza da vendere. Ma ha anche mostrato lati più nascosti del proprio carattere come la timidezza e la testardaggine.

Ad un certo punto ad Amici 21 è arrivata Cosmary Fasanelli e subito con Alex è nato uno splendido rapporto. Purtroppo poi la ballerina è stata eliminata e la frequentazione tra i due si è interrotta. Il cantante in questi giorni è impegnato con l’uscita del suo primo album, “Non siamo soli” e prossimamente lo vedremo protagonista a Battiti Live. Ma cosa è successo nel frattempo con Cosmary? Le prime parole di Alex sono arrivate durante un’intervista a Verissimo.





Alex e Cosmary, arriva la confessione

“Quando ha lasciato Amici – ha detto Alex riferendosi a Cosmary – è stato proprio un colpo, perché stavamo facendo una conoscenza e interromperla è stata un colpo forte! Lei è la prima persona che ho visto dopo la finale. Sicuramente troverò sempre il tempo per lei”. In occasione dell’uscita dell’album di esordio del cantante anche Cosmary si è fatta viva con un messaggio social: “Ti meriti tutto ciò che di bello c’è.. e questo è solo l’inizio, non sei solo, mai”.

Alex e Cosmary continuano a vedersi anche dopo Amici 21. I due si sono mostrati anche sui social, non tantissimo vista la riservatezza del cantante. E a Witty Tv Alex dice: “Ho mantenuto i rapporti che c’erano prima, anzi sono andato avanti”. Nel corso dell’intervista di Giulia Stabile Alex afferma anche di essere ‘stabile’ nel voler cantare e di essere invece ‘instabile’ nel mostrare le proprie emozioni. Inoltre Alex ha parlato di come è nato il suo album.

ti meriti tutto ciò che di bello c’è..e questo è solo l’inizio,

non sei solo,

— Cosmary Fasanelli (@cosmaryfas) June 9, 2022

“Non siamo soli – spiega Alex – nasce ancora prima di entrare ad Amici. Alex prima e anche all’interno del programma, soprattutto sulla scrittura è molto un Alex prima di realizzare tante cose, quindi è un voler lottare per ottenere un qualcosa”. Inoltre il cantante racconta la sua giornata tipo ora che è finito il talent. Quando ha tempo libero si mette al piano per comporre: “La scrittura è sempre stata un punto di ritrovo tra ricordo ed emozione. Stare al piano mi fa bene” dice Alex. E, a quanto pare, anche stare con Cosmary ha un buon effetto su di lui…

