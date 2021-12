Ad ‘Amici 21’ è riuscita a guadagnarsi una maglia e quindi un posto nella scuola di Maria De Filippi la ballerina Cosmary. La ragazza è stata in grado di convincere pienamente il giudice della sfida tra lei e l’ex allieva del programma, Virginia. Lei è quindi piaciuta moltissimo all’ex maestro Garrison, che ha avuto un battibecco con Alessandra Celentano. Quest’ultima apprezzava tantissimo Virginia e ha ritenuto non giusta la scelta dell’uomo, che non avrebbe dovuto prendere quella decisione.

Tutti comunque hanno osservato attentamente Cosmary, che oltre ad essere brava e disciplinata è anche molto bella. E inoltre è venuto fuori che la giovane non è affatto alle primissime armi in televisione. Ha già collezionato diverse esperienze molto importanti e quindi, se a qualcuno il suo viso le sembrava proprio familiare, hanno avuto pienamente ragione. Infatti, l’abbiamo già vista altrove e in più di una circostanza. Ora però ha voglia di concentrarsi unicamente in questa nuova avventura.

La bellissima e bravissima Cosmary, che di cognome fa Fasanelli, è nata in Puglia. La sua terra di origine è infatti la città di Brindisi. Sui social network ha comunque già acquisito una certa notorietà, visto che ha un seguito molto importante. Ci sono ben 18 mila persone che seguono attentamente la sua attività su Instagram. Ma non è questa la notizia più suggestiva, infatti la ragazza è stata già protagonista in altri programmi. E due anni fa ha preso parte anche ad un evento molto atteso.





Innanzitutto, Cosmary ha partecipato ad alcuni programmi nel piccolo schermo come una delle ballerine di alcuni corpi di ballo. Per quanto riguarda le sue apparizioni alla Rai, l’abbiamo già notata a ‘Da Grande’, ‘Canzone Segreta’ e a ‘Un’ora sola ti vorrei’. Ma anche a Mediaset è apparsa un paio di volte, precisamente nelle trasmissioni ‘Tu Sì Que Vales’ e ‘Battiti Live’. Probabilmente però è stata un’altra sua avventura ad averle dato ancora più forza e determinazione, prima di giungere ad ‘Amici 21’.

Cosmary di ‘Amici 21’ ha infatti preso parte all’edizione del 2019 di ‘Miss Italia’. Non è riuscita a trionfare, infatti quell’anno ad aver vinto è stata Carolina Stramare, ma sul suo profilo Instagram si possono vedere alcune sue foto legate alla kermesse e anche altre immagini che la ritraggono, mentre si esibisce nelle trasmissioni menzionate sopra. E ora tutti l’ammireranno su Canale 5.