Belen Rodriguez è ingrassata. E il fatto non rappresenta un problema per la conduttrice, tutt’altro. Sappiamo che recentemente, dopo la separazione da Antonino Spinalbese, la bella showgirl è tornata con Stefano De Martino. Tutto lascia pensare che stavolta la storia avrà un altro finale. Proprio negli ultimi giorni Belen, mostratasi in diverse occasioni struccata e al naturale, su Nuovo Tv ha confessato di avere un timore.

Belen Rodriguez ha ammesso di aver paura di perdere Stefano De Martino. Il conduttore è ambitissimo da tante ragazze e il suo feeling con la collega Andrea Delogu non è passato inosservato. Eppure Belen vuole un altro figlio: “Lei ha detto di volere il terzo figlio. Belen ha un futuro da costruire. La showgirl, lo scorso aprile, ha confessato a Silvia Toffanin, a Verissimo, di volere un terzo figlio” leggiamo dal mondo gossip. Ora la notizia che in pochi aspettavano.





Belen Rodriguez è ingrassata, le sue parole

Nelle ultime stories su Instagram Belen Rodriguez scherza col figlio Santiago al quale ha rubato un dolce. Un fatto curioso, ma significativo. Poco dopo, infatti, in un altro scatto la showgirl appare come sempre in gran forma, ma scrive: “Nel frattempo ho preso 4 chili!!! Pure di felicità”. Insomma, nessun dramma, anzi. Belen sembra davvero vivere un periodo molto sereno della sua vita, tanto che non si lascia scappare i piaceri della tavola.

Intanto Belen si gode le vacanze, anche se sono alternate con giornate di lavoro. Proseguono infatti le registrazioni delle puntate di Tu si que vales. Ora, dopo il soggiorno all’isola di Ponza con Stefano De Martino, Belen ha affittato una villa sull’Isola di Alberella, proprio come l’anno scorso. Oggi la conduttrice pare aver superato le pene d’amore sofferte con la separazione da Stefano prima e da Antonino poi.

E anche dal punto di vista professionale tutto sembra filare per il verso giusto sia per Belen Rodriguez che per Stefano De Martino. Quest’ultimo, dopo il successo del Tim Summer Hits, si prepara a condurre tre programmi, Stasera tutto è possibile, Bar Stelle e la versione italiana di That’s my jam. Per Belen invece confermati gli impegni a Tu si que vales e Le Iene. Si vocifera inoltre che sia tra le papabili per la conduzione de La Talpa nel 2023.

