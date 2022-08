Non arrivano notizie super positive per Belen Rodriguez e ad essere coinvolto in un certo senso è sempre Stefano De Martino. C’è qualcosa proprio che sta tormentando la showgirl argentina e che non le sta facendo dormire sonni tranquilli. Nonostante questa estate dovesse rappresentare la sua svolta anche sentimentale, non riesce a godersi il tutto al 100% e adesso è venuto fuori ciò che la sorella di Cecilia pensa insistentemente e che non le permette di essere completamente rilassata.

Una notizia sicuramente non eccezionale per i fan di Belen Rodriguez, ma anche dello stesso Stefano De Martino. Intanto, la sudamericana ama mostrarsi anche struccata e toglie tacchi e lustrini delle dirette: in queste ore ha voluto condividere un momento privato con la figlia, mostrando i primi passi della piccola. Appoggiata su un carrello la piccola si è poi staccata dal gioco per restare in equilibrio da sola. Un passo avanti che ha riempito di gioia la showgirl che non ha potuto fare a meno di condividere il momento con la piccola ed esultare.





Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lei avrebbe paura di perderlo

Ebbene sì, c’è una preoccupazione che non starebbe abbandonando affatto Belen Rodriguez e probabilmente lo stesso Stefano De Martino, nonostante le sue testimonianze di amore nei suoi confronti, non sarebbe riuscito a rasserenarla del tutto. A dare notizie in merito ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv, che attraverso un editoriale ha raccontato dei retroscena che riguardano la showgirl e conduttrice televisiva. E inaspettatamente anche lei ha delle insicurezze enormi.

Secondo Nuovo Tv, visto che Stefano De Martino è ambito da moltissime ragazze e alla luce anche dei rumor mai confermati fatti circolare su un possibile feeling importante con Andrea Delogu, che andasse anche oltre l’amicizia, Belen Rodriguez non ha una sicurezza assoluta. E ha davvero il grande timore di dover rompere con lui per la terza volta. E questa volta avrebbe moltissima difficoltà a superare questa eventuale fase della sua vita. Toccherà a Stefano tranquillizzare il più possibile la sua amata.

Eppure recentemente si è parlato con forza della possibilità di un altro figlio per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Questo quanto è stato possibile scoprire dal mondo gossip: “Lei ha detto di volere il terzo figlio. Belen ha un futuro da costruire. La showgirl, lo scorso aprile, ha confessato a Silvia Toffanin, a Verissimo, di volere un terzo figlio”. Vedremo se succederà davvero.

“È per lui”. Stefano De Martino e Andrea Delogu, la decisione di Belen fa capire tutto