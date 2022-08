“Ho fatto un casino”. L’annuncio di Belen lascia di stucco i fan: “Guardate che ho combinato”

Belen Rodriguez è ancora felice e si sta godendo gli ultimi giorni di agosto. Tutto sembrava poter andare alla perfezione, ma la showgirl è riapparsa nelle scorse ore su Instagram e attraverso una story ha mostrato qualcosa di inaspettato. Un errore in piena regola fatta dall’ex di Antonino Spinalbese, che ha fatto vedere a tutti un risultato tutt’altro che soddisfacente e che non era ovviamente sua intenzione commetterlo. Ma purtroppo è andata così e ora dovrà convivere un po’ con questo inconveniente, riguardante il look.

Lei è decisamente molto attiva sui social e Belen Rodriguez avrebbe voluto condividere un bel cambio look, ma qualcosa è andato storto. Solo pochi giorni fa aveva invece fatto impazzire i suoi follower, grazie a foto e video in piscina. La sua sensualità è incredibile e probabilmente ineguagliabile. Anche le ragazzine si devono necessariamente inchinare alla bellezza di Belen Rodriguez, che ora con questa foto in topless ha fatto impallidire tutti. Gli uomini sono crollati ai suoi piedi e l’hanno praticamente idolatrata.





Belen Rodriguez, il look è deludente: “Sono diventata nera”

Sul social network Instagram Belen Rodriguez è apparsa abbastanza delusa dal suo nuovo look. Avrebbe voluto ottenere qualcosa di diverso, ma la sua esperienza non è straordinaria in questo campo e purtroppo il risultato finale ne è stata una conferma. Invece di recarsi dal parrucchiere ha preferito intervenire da sola, sperando di avere ciò che desiderava, ma non è stato affatto così. Anche se ovviamente la sua bellezza è rimasta intatta e in pochi si lamenteranno di questo outfit per lei inadeguato.

La conduttrice Belen Rodriguez ha deciso di farsi la tinta da sola, ma non ha ottenuto quello che voleva: “Sono nera, questo succede quando una si fa la tinta da sola”. Avrebbe dovuto aggiustare unicamente la ricrescita, ma il colore della tinta è stato sbagliato. Adesso la colorazione dei suoi capelli è nera e probabilmente dovrà intervenire nelle prossime settimane. Ripetiamo però che il suo fascino inevitabilmente non è cambiato per niente perché lei è davvero perfetta in ogni suo aspetto.

Inoltre, su Belen Rodriguez e Stefano De Martino è uscita fuori questa voce: “Lei ha detto di volere il terzo figlio. Belen ha un futuro da costruire. La showgirl, lo scorso aprile, ha confessato a Silvia Toffanin, a Verissimo, di volere un terzo figlio”. Intanto, ha da risolvere questo piccolo problema. Ma poi chissà se non deciderà di allargare la famiglia in futuro.

