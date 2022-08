Incredibile visione di Belen Rodriguez, che nelle ultime ore ha rischiato di far seriamente venire un infarto ai suoi follower. Infatti, ha mostrato foto e video che l’hanno ritratta in topless e ovviamente i complimenti si sono sprecati. La sua vacanza procede a gonfie vele, infatti ha tanta voglia di godersi al massimo questi giorni di agosto, prima di fiondarsi a capofitto sugli impegni professionali. Ma in pochi forse si sarebbero aspettati così tanta audacia dalla showgirl, che ha quasi sfidato la censura social.

Una meraviglia per gli occhi ciò che ha proposto Belen Rodriguez. La foto in topless, con pure tanto di video di lei che nuota all’interno di una piscina, hanno fatto impazzire migliaia di utenti. Qualche ora prima invece la conduttrice, nonostante sia sempre in gran forma, ha scritto: “Nel frattempo ho preso 4 chili!!! Pure di felicità”. Insomma, nessun dramma, anzi. Belen sembra davvero vivere un periodo molto sereno della sua vita, tanto che non si lascia scappare i piaceri della tavola.





Belen Rodriguez, foto e video in topless in piscina

La sua sensualità è incredibile e probabilmente ineguagliabile. Anche le ragazzine si devono necessariamente inchinare alla bellezza di Belen Rodriguez, che ora con questa foto in topless ha fatto impallidire tutti. Gli uomini sono crollati ai suoi piedi e l’hanno praticamente idolatrata. Il filmato in cui lei si vede nuotare nell’acqua della piscina, sempre senza reggiseno e con solamente gli slip indossati, ha fatto il resto. Ma andiamo a vedere cosa hanno commentato i suoi follower.

Come didascalia non ha scritto nulla, ma ha pubblicato semplicemente un cuore. Mentre i suoi fan si sono scatenati con queste reazioni: “Bellissima, sei lo specchio della felicità”, “Strepitosa”, “Quanto sei bella, Santiago e Luna saranno orgogliosi di te”, “Troppo bella, attraente, stupenda e straordinaria”, “Bella come te nessuno mai”. E ancora: “Sei semplicemente una dea”, “Sei stratosferica”, “Mamma mia quanta bellezza”. Quindi, un vero e proprio plebiscito quello che ha ricevuto Belen Rodriguez.

Parlando di ex di Belen Rodriguez, Elodie è stata vista insieme ad Andrea Iannone secondo The Pipol Gossip: “Ok. Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie”.

