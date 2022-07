“Ma fantastica”. Sabrina Ferilli, il topless dalle vacanze al mare accende (giustamente) l’estate

Sabrina Ferilli, la foto in topless supera ogni temperatura estiva. L’attrice romana non può che fare ‘centro’ nel cuore dei fan, soprattutto se il gioco si basa sul vedo-non vedo. Una delle donne più belle e corteggiate d’Italia eppure nella sua vita non è stato sempre così. Lo avrebbe rivelato nel corso di un’intervista per Oggi.

Sabrina Ferilli, la foto senza veli dalla vacanza. Una bellezza come poche e una personalità che si lascia apprezzare anche sul lavoro, Sabrina Ferilli ha confessato a proposito del passato e del suo rapporto con l’altro sesso: “Non mi sentivo brutta, mi ci facevano sentire gli altri ragazzini. Io non ho avuto fidanzati per molto tempo, per 8-9 anni. Sai le cotte per il ragazzino del liceo? Ecco, quelle non c’erano”.





Sabrina Ferilli, la foto in topless infiamma i social: “Sei una dea”

“C’erano fisici che mettevano un po’ paura. Quella è un’età in cui si amano le ragazzine tutte fibra rossa, piccoline, che pesano pochino, con i capelli stupendi. Io avevo questa montagna di capelli neri, gretti”, sottolinea Sabrini Ferilli. E che dire? Oggi la musica sembra essere cambiata e basta anche solo una foto per infiammare i social. (Sabrina Ferilli, notizia top per la più bella d’Italia).

In vacanza alle Maldive, Sabrina Ferilli ha condiviso uno scatto giocando sul vedo-non vedo. Si intuisce la nudità ma scadere in alcuna volgarità, l’attrice sa come fare salire la temperatura di una già calda estate. “Posti che porto nel cuore”, scrive a corredo della foto in topless e gli utenti non possono che rispondere con tanto di cuori a cascata.

Tra i commenti alla foto si legge: “Sei una dea”, “Che bellezza”, “C’è chi ha zoomato e chi mente”, “Belle le Maldive, ma passano in secondo piano”. Gli utenti non si trattengono ed è facile comprendere il motivo. Sabrina Ferilli continua a fare centro nel cuore di tutti i fan.

