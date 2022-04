“Addirittura, ma è magnifico”. Sabrina Ferilli, notizia top. E per lei è pura gioia

Notizia meravigliosa per l’attrice Sabrina Ferilli. La comunicazione sull’importante riconoscimento ottenuto da lei ha fatto il giro dell’Italia in poche ore e rappresenta indubbiamente l’ennesima svolta positiva nella sua straordinaria carriera professionale. Sicuramente quando lo avrà saputo sarà esplosa di gioia perché non tutte possono avere l’opportunità di raggiungere simili traguardi nella loro vita. Lei ci è riuscita e ora le resta solo fare il countdown, prima che arrivi il gran momento.

Qualche giorno fa, a ‘Che tempo che fa’ di Fazio, non appena Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli si sono accomodati Fabio Fazio ha offerto all’attrice un bicchiere di champagne: “Vorrei che gli ospiti fossero a proprio agio”. Entra il cameriere che, però, si fa scivolare il tovagliolo. Nel cercare di recuperarlo ne fa una peggiore: rovescia il contenuto del bicchiere spargendo lo champagne tutto intorno e pure addosso a Sabrina. “Accidenti! Mi dispiace. Mi trema la mano” fa l’uomo, ma ormai il ‘danno’ è fatto.





A Sabrina Ferilli assegnato il David Speciale 2022

A Sabrina Ferilli è stato assegnato un premio importante, il David Speciale 2022. Ad annunciarlo è stata la presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano, Premi David di Donatello, Piera Detassis. La decisione è stata assunta insieme al Consiglio Direttivo. E sono anche state svelate le motivazioni che li hanno indotti a scegliere proprio lei. Parole davvero molto importanti sono state proferite nei confronti dell’attrice e conduttrice originaria di Roma.

Queste le motivazioni che hanno permesso a Sabrina Ferilli di ottenere il David Speciale 2022, che sarà consegnato il prossimo 3 maggio durante i David di Donatello: “Icona di bellezza solare e sensuale, talmente ironica da aver dichiarato ‘Voglio essere Totò con le tette’, Sabrina Ferilli non si è mai accontentata di essere un popolarissimo sex symbol, l’attrice di brillante talento che si muove fra cinema, televisione e nel solco della tradizione teatrale dei Garinei e Giovannini”.

Infine, su Sabrina Ferilli è stato aggiunto: “Lavorando con autori come Marco Ferreri, i fratelli Taviani e Paolo Genovese ha saputo invece, con raro discernimento, schivare le troppe luci dei riflettori, mantenendo un profilo di impegno civile e una filmografia che, pur con qualche divertita evasione, mai rinnegata, nel cinepanettone, splende di bei titoli e commedie intelligenti diventate proverbiali, da “La bella vita”, “Ferie d’agosto” e “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì a “Io e lei” di Maria Sole Tognazzi nel quale interpreta la compagna, innamorata, di Margherita Buy.Un David Speciale per l’impegno e la bellezza, il sorriso senza retorica e l’elogio della leggerezza non effimera che può trasmutare, basta un attimo, nello sguardo dolente di Ramona, la spogliarellista di “La grande bellezza”, il suo capolavoro d’attrice”.

