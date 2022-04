Fabio Fazio e il suo “Che Tempo che Fa” sono diventati un appuntamento fisso di Rai3. Inizialmente nato come contenitore di notizie meteo rifacendosi alla trasmissione del mitico Edmondo Bernacca il programma si è evoluto. Col tempo il talk show ha ospitato tantissimi personaggi noti, come Adriano Celentano. La puntata col ‘molleggiato’ conquistò il 24,81% di share, ottimo risultato per la terza rete pubblica.

Fabio Fazio ha inoltre ospitato nel suo salotto anche Mike Bongiorno, ultima intervista prima della morte, e Michail Gorbaciov, ultimo segretario generale del PCI dell’Unione Sovietica. Per non parlare di Barack Obama e Papa Francesco. Nella puntata di ieri, domenica 10 aprile, ospiti sono stati Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli. I due attori hanno presentato l’ultimo loro film “Il sesso degli angeli”. Ma qualcosa è andato storto.





Non appena Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli si sono accomodati Fabio Fazio ha offerto all’attrice un bicchiere di champagne: “Vorrei che gli ospiti fossero a proprio agio”. Entra il cameriere che, però, si fa scivolare il tovagliolo. Nel cercare di recuperarlo ne fa una peggiore: rovescia il contenuto del bicchiere spargendo lo champagne tutto intorno e pure addosso a Sabrina. “Accidenti! Mi dispiace. Mi trema la mano” fa l’uomo, ma ormai il ‘danno’ è fatto.

Sabrina Ferilli con la sua consueta genuinità fa: “Ma che è successo? È cascato tutto! Ma come mai?”. Il momento di imbarazzo è subito superato, tra risate e l’attrice che, rimettendo il tovagliolo al suo posto fa “Et voilà”. Non senza notare: “S’è riportato via lo champagne…”. Fabio Fazio la rassicura: “Te lo riporta, te lo riporta”.

Nel frattempo dal pubblico presente in studio arrivano grasse risate. “C’è una signora che ride in continuazione…” dice Leonardo Pieraccioni”. “No, è un signore” lo corregge Fabio Fazio. “Senti come si diverte – fa l’attore – potrebbe venire giovedì nelle sale?”. In effetti proprio da giovedì 21 aprile il nuovo film “Il sesso degli angeli” esce al cinema. E se le premesse sono queste ci sarà da ridere parecchio. O no? Il VIDEO (imprevisto a 1:28 circa, ndr)