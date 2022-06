Sabrina Cereseto, LaSabri Gamer si è sposata. Solo poche settimane fa annunciava la gravidanza con un post sui social. “Da quanto ti desideravamo ancora forse non lo sai, ma siamo sicuri che presto te ne accorgerai. Mamma, papà e tutti gli zii d’Italia ti aspettano, l’emozione è indescrivibile! Ah, mamma aggiunge anche che se la notte la fai dormire ti ringrazia tanto. Ti aspettiamo rospett* del nostro cuore. Ottobre non è lontano Grazie per averci scelti”.



E ancora: “Due settimane fa il pancino ha iniziato a farsi vedere, qui ero in nona settimana, ultimo giorno del secondo mese. Questa è la prima foto dove si vede il nostro rospetto, mi piace così tanto! Il mio corpo ed il mio viso stanno cambiando tantissimo in questi primi 3 mesi”. Sabrina Cereseto, in arte LaSabriGamer, è una delle più note, e forse l’unica ad aver spopolato su YouTube con i video e gameplay dei suoi giochi preferiti.





Sabrina Cereseto, LaSabri Gamer si è sposata: chi è il marito



Dinamica, estroversa, divertente, rende i suoi gameplay assolutamente interessanti non solo per il gioco che trasmette ma anche per i consigli di vita che da durante le partite. Conosciuta anche per i Battle Royale con cui ama sfidare i suoi avversari di gioco. Per questa occasione così importante, la coppia ha preso un aereo ed è volata a migliaia di chilometri lontano dall’Italia, nello splendido arcipelago delle Mauritius, in pieno Oceano Indiano. (Leggi anche “Si sposa”. Alberto Matano, il momento è arrivato. E a celebrare sarà lei, la numero uno)



Il grande giorno i due l’hanno voluto celebrare nel migliore dei modi, con una cerimonia in riva al mare davvero di grande effetto. La maternità per Sabrina Cereseto è stata cercata e inseguita. Condividerà questa gioia con il marito, con il quale sta insieme da inizio 2020. Alessio Bourcet, questo il nome del creator, è nato nel 1991 e ha alle spalle, oltre all’attività su Youtube, anche diverse produzioni televisive.



Fra queste troviamo Avanti un altro e Chiambretti Night. Sabrina Cereseto è anche una paladina della lotta al bullismo di cui è stata vittima. “Ho subito cyberbullismo, da persone che da anni manifestano contro, da persone che nemmeno conoscendomi. Mi sono arrivate minacce, davvero pesantissimi sapete per cosa? Per aver preso la decisione di essere felice ed averlo fatto anche in una maniera pulita”.

