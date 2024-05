Rose Villain e il retroscena hot con la famosa star. Da diverso tempo si parla di un clamoroso flirt della cantante italiana con una delle popstar più popolari al mondo. È già dalla settimana del Festival di Sanremo che se ne parla, ma proprio in queste ore la voce ha ripreso a girare.

Sempre durante i giorni del Festival era uscita un’altra clamorosa indiscrezione: “I due giovani cantanti maschi hanno rafforzato la loro amicizia in quel di Sanremo. Sono entrambi gay non dichiarati e tra loro è nata una grande complicità sul materasso. Ma attenzione! Amando nel talamo le stesse preferenze – leggiamo su Dagospia – hanno ben pensato di inserire sempre un terzo e ogni volta diverso. Chi sono?”. Nel caso di Rose Villain, invece, il gossip è stato alimentato dall’artista stessa.

Rose Villain e “l’incontro ravvicinato del terzo tipo” con Miley Cyrus

Durante un’intervista a Webboh Rose Villain ha rivelato di aver avuto “un incontro ravvicinato del terzo tipo” con Miley Cyrus. L’episodio sarebbe avvenuto a New York nel bagno di un noto locale diversi anni fa. Tutto è uscito fuori perché la cantante ha citato l’artista americana in un suo brano.

Così durante l’intervista Rose Villain ha affermato: “Nella mia canzone Gotham io cito Miley perché l’ho incontrata in una discoteca anni fa. Era il suo periodo di Wrecking Ball (brano pubblicato nel 2013, ndr), quel suo periodo un po’ mattarello. L’ho incontrata in un bagno a New York nell’1-OAK e c’è stato un incontro ravvicinato del terzo tipo, ma non si può dire altro”.

Questa la frase ‘incriminata’: “Euphoria cliché, Miley vuole farlo in tre“. Rose Villain, oltretutto, ha avuto un debole anche per Britney Spears: “Appena finito il liceo sono andata decisissima negli Stati Uniti. Tutto è iniziato quando da piccolissima ho visto il primo video musicale di Britney Spears, Baby One More Time, l’ho visto ed è scattato qualcosa. Io guardavo soltanto MTV. Quando ho visto quel video è successo qualcosa. Nella clip c’era quel tipo di popstar che esisteva solo in America. Noi in Italia abbiamo sempre avuto donne incredibili nella musica, ma quel tipo di popstar no. Vedere quella ragazza con i codini, quei look, che ballava e cantava. Io volevo essere proprio così e mi sembrava proprio una cosa americana”.

