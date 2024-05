Dopo “Apnea”, brano presentato al Festival di Sanremo e certificata doppio disco di platino, Emma Marrone torna infatti con “Femme Fatale”. Una hit tutta da ballare, scritta da Jacopo Ettorre con Jvlu e Starchild. “Fare cose belle è sempre pazzesco! Farle con persone belle ancora di più! Vi amo”, ha scritto la cantante presentando il nuovo pezzo ai follower su Instagram.

“Se fossi negli altri cantanti non farei uscire nessun pezzo dell’estate perché farebbero brutta figura dopo un pezzone così”, “ma cosa sei? Ma soprattutto dacci un tutorial su come togliere dalla testa FEMME FATALE”, “Mamma mia Emma cosa non hai tirato fuori “, “è in loop da questa notte “, “Emma Marrone ha servito, eccome se ha servito 🔥🔥 LA HIT 💥”, “CHE DROGA, CHE HIT. TI AMOO”, scrivono i follower sul post pubblicato da Emma Marrone.

Emma Marrone presenta il nuovo singolo Femme fatale

Femme Fatale arriva a un anno di distanza da Mezzo Mondo (disco di platino), primo singolo che ha anticipato l’uscita dell’ultimo album d’inediti Souvenir (disco d’oro). È stato un anno musicalmente molto intenso per Emma Marrone e ricco di grandi successi, tra cui il brano presentato a Sanremo 2024 Apnea, numero14 la scorsa settimana nella classifica italiana, addirittura in crescita rispetto alla settimana precedente (#15) e a distanza di 3 mesi dall’uscita.

Il nuovo singolo di Emma Marrone intanto in queste ore sta già conquistando il web e già in molti l’hanno eletta come la hit dell’estate. Come detto il post è stato invaso dai commenti dei follower della cantante salentina: “Capolavoro , complimenti a tutti voi che l’avete creata 👏🙌 e soprattutto complimenti a te Emma che l’interpreti da paura”, “SEMPRE LA N.1 SEI E RIMANI❤️ PEZZO PAZZESCO”, “Pezzo dell’estate”, “La hit 2024”.

I fan potranno ascoltarla dal vivo durante il suo tour estivo, che partirà il 13 giugno da Moncalieri (Torino) e continuerà fino ad agosto per tutta Italia. Emma Marrone si esibirà nei principali festival italiani, mentre in autunno ha in agenda tre grandi concerti nei palasport di Milano, Roma e Bari.