Qui gatta ci cova, Emma Marrone è stata beccata in compagnia del famoso cantante. Voci ben informate parlano di toni di estrema confidenza e di sguardi di intesa. Occasione à stata la presentazione del secondo album di Tony Effe, il trapper ex Dark Polo Gang che da qualche anno ha iniziato una carriera da solista. All’interno del disco ci sono ben 17 tracce, che contengono la bellezza di 9 featuring tra cui uno proprio con Emma.

>>“Alessio se ne va”. Grande Fratello, bomba dopo l’uscita di scena di Anita: cosa sta succedendo dentro e fuori la casa



Emma che della sua vita privata parla sempre pochissimo. L’ultima storia iper chiacchierata risale a tanti anni fa, al rapporto poi interrotto in maniera brusca (per colpa di Belen Rodriguez) con Stefano De Martino. Poi era scesa una fitta coltre di silenzio. Adesso però arrivano queste immagini che lasciano pensare.





Emma Marrone e Tedua insieme alla prima dell’album di Tony Effe

Il video, diffuso su TikTok, mostra la cantante insieme al rapper Tedua. La simpatia tra loro è nata anche in maniera del tutto casuale, quando la cantante durante un’intervista a Fanpage.it. Simpatia che pare proprio essere destinata a rimanere tale, seppure i commenti non mancano: “Secondo me qualcosa in fondo c’è”. E ancora: “Che bellissima coppia sarebbero?”.

Emma, da parte sua, aveva già smentito il flirt. “Io sono una ca**ara e avevo lanciato questa cosa. Lo avevo detto a Fanpage.it durante la settimana di Sanremo ma non potevo non dirlo perché era un’intervista basata sul cellulare. Mi chiedevano di mostrare l’ultimo screen, l’ultimo messaggio e l’ultima ricerca su Google. Io avevo fatto la ricerca la sera prima ma erano passate tre bottiglie di vino e una nottata perché in genere nelle mie ricerche ci sono le ricette”.

“Quindi senza pensarci ho girato il telefono e c’era Tedua. Mi chiedono perché l’ho cercato e ho spiegato che l’avevo visto, era molto figo e volevo vedere quanti anni avesse. Tutto qua. Poi ci siamo beccati in giro e ci siamo fatti due risate. Poi siamo andati a una festa a divertirci ma niente di trascendentale. Non è successo niente. Fatevi una vita, andate avanti. Tra me e Tedua non c’è stato niente e non c’è niente”.