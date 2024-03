Il Grande Fratello ha già perso due pezzi da novanta nella serata di lunedì 18 marzo: Anita e Paolo fuori a un passo dalla finale. Come è noto, dopo l’uscita della 25enne, Alessio Falsone non è riuscito a riprendersi e la mancanza della sua ormai fidanzata si è fatta sentire ancora di più nel post diretta. Durante la notte, infatti, l’ultimo arrivato nella casa ha avuto un brutto crollo in cui ha minacciato più volte e con toni molto aggressivi di voler lasciare.

“Io vado. Voglio uscire.Non so nemmeno perché mi sono fatto dire ‘resta in casa’. Perché a me di restare in casa non me ne frega proprio un ca…o. Ma lo va, basta. Dai ma vaff…o”, ha continuato a dire durante lo sfogo nonostante la reprimenda di Alfonso Signorini sui toni avvenuta poche ore prima. Tra l’altro il Grande Fratello era stato chiaro: è stato redarguito già due volte e la prossima ci saranno sanzioni pesanti.

“Alessio Falsone fuori dal GF”

Alessio Falsone ha chiesto scusa durante la diretta, ma nei fatti sembra essere poco interessato a eventuali provvedimenti. Comunque, anche se più volte aveva assicurato che sarebbe uscito nel caso in cui fosse stata eliminata Anita ancora non è successo.

Questione di giorni, a quanto pare perché i primi sondaggi danno proprio lui come prossimo concorrente eliminato. Alessio è finito in nomination insieme a Federico Massaro e Simona Tagli. La finale è prevista per lunedì 25 marzo e quindi, come annunciato da Alfonso Signorini, nel corso delle prossime puntate ci sarà una lunga serie di eliminazioni.

Anche se sono stati aperti da poco, o sondaggi sembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essere proprio Alessio Falsone, che così raggiungerà la sua Anita. Ad oggi in casa sono rimasti in 11. Nella semifinale, in programma giovedì, saranno eliminati inevitabilmente almeno tre.