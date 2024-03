Grande Fratello, mancano pochissimi giorni ormai alla finalissima e dunque c’era da aspettarselo che la puntata del 18 marzo sarebbe stata ricca di emozioni ma anche di colpi di scena. Ed eliminazioni. Se Massimiliano Varrese ha festeggiato la nomina a terzo finalista dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin, Anita Olivieri e Paolo Masella sono stati costretti a uscire a un passo dall’atto conclusivo di questa lunghissima edizione del reality.

Il percorso di entrambi è durato 6 mesi e, sempre entrambi, hanno condiviso l’esperienza nella Casa con delle persone speciali. Anita con Alessio, Paolo con Letizia. La bionda romana è stata la prima concorrente eliminata durante la diretta di lunedì, perdendo al televoto contro Simona Tagli, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Poi è toccato al macellaio, che ha perso la sfida al televoto flash con Varrese e Garibaldi.

Leggi anche: “Perché è uscita Anita”. Grande Fratello, l’annuncio di Signorini: lei scioccata. E Greta se la ride





GF, le prime parole di Anita e Paolo dopo l’eliminazione

Anita è stata dunque la prima a lasciare definitivamente la casa e quindi salutare anche Alessio Falsone, con cui è nata una frequentazione che a detta di entrambi proseguirà anche fuori. La reazione della 25enne all’addio a un passo dalla finale? Varcata la porta rossa, è stata raggiunta ancora dalle telecamere del reality.

“Il mio percorso è stato pieno, penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Non so, ma non mi viene in mente altro che avrei potuto fare. Quindi, penso di aver dato tutta me stessa ed essere arrivata molto più lontano di dove mi sarei mai immaginata. sono felice, sono andata oltre i miei limiti e oltre tutto. Per me questa è la mia più grande vittoria e per questo vi dico che sono davvero felice di com’è andata”, ha detto a caldo.

#grandefratello infatti hai dato proprio tutto lo schifo che c'è in te, ringrazia qualche idiota che ti ha protetto x mesi xké se fosse dipeso da noi eri fuori già da qualche mese. Ora guardati i social di quanto ti abbiamo odiata e vai dallo psichiatra. 🤘👹 pic.twitter.com/lWVuSHKP0L — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 19, 2024

#grandefratello "l'eliminazione non mi pesa" infatti si vede che sprizzi gioia da tutti i pori fingendo🤣😂 volevi dare lezioni di vita a Bea dall'alto della tua intelligenza e insieme all'altro caprone vi siete dati la zappa sui piedi da soli. Adios 🖕 pic.twitter.com/ibd1l8VlvD — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 19, 2024

Anche Paolo ha detto di aver preso bene l’esito del televoto: “Questa esperienza è stata un viaggio bellissimo, qua ho anche incontrato l’amore della mia vita, una cosa che mi ha riempito il cuore”, ha spiegato Masella appena uscito. E ancora: “L’eliminazione non mi pesa per nulla, perché arrivato a questo punto ho preso tutto quello che potevo prendere e ho dato tutto quello che potevo dare a questa esperienza. Quindi va bene così. Sono contento sia andata in questa maniera”.