“Perché hanno cacciato Anita“. Grande Fratello, l’annuncio di Signorini: lei scioccata. E Greta che se la ride. Proprio così, la bella gieffina è stata eliminata dal Grande Fratello 2023. Siamo a un passo dalla finale del programma e il reality adesso non guarda più in faccia nessuno. Saranno giorni di grandi rivoluzioni ed eliminazioni choc, ma funziona così e il bello di questo reality forse è anche questo.

Come anticipato da Alfonso Signorini, tra finalisti e televoti lampo, diremo addio a un folto gruppo di inquilini della casa. E infatti, la prima a dover lasciare la casa è proprio la protagonista di queste ultime settimane. Anita infatti è stata al centro delle polemiche e del gossip dopo aver iniziato a frequentare Alessio Falsone e quindi dopo aver lasciato implicitamente il fidanzata a casa. Un fatto che il pubblico del Grande Fratello non ha tollerato evidentemente.





E nonostante tra una settimana esatta si concluderà questa lunga avventura del Grande Fratello, per lei non c’è stato niente da fare. Stasera al televoto c’erano: Anita, Greta, Sergio e Simona. La prima a vedere a luce e a salvarsi è stata le meravigliosa Greta. Poco dopo come avevamo ampiamente previsto, vicino a lei è arrivata anche Simona, la preferita dai fan di Beatrice Luzzi e quindi con una potenza di fuoco impressionante. Al ballottaggio finale quindi Sergio e Anita.

Rullo di tamburi, anche se già sappiamo chi se n’è andato… proprio lei, Anita. Ma perché è stata proprio la ragazza a dover uscire? Le percentuali infatti parlano chiaro: al primo posto ecco Greta con il 31% di voti. Alle sue spalle c’è invece Sergio, che ha raccolto il 25%. A seguire al terzo posto si è piazzata Simona al 24% e infine Anita che ha chiuso con il 20%.

È per questo che la bionda ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello 2023. Sembra poi che durante l’annuncio di Signorini, Greta abbia sorriso non poco per l’eliminazione della sua competitor. A parte la vittoria finale infatti, sembra che tra loro non ci sia mai stato Nuon sangue. Ora poi, lei e Sergio, potranno continuare a vivere la loro relazione al Grande Fratello, almeno per un’altra settimana.

