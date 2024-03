Puntata molto importante quella del 18 marzo per il Grande Fratello. Infatti, tra le tante cose accadute è stato annunciato il nome del terzo finalista. Un’esplosione di gioia c’è stata da parte del concorrente, che dopo tanti sacrifici è riuscito a raggiungere il traguardo ambito da tutti. E la dinamica è stata a dir poco clamorosa, con due gieffini che hanno aiutato involontariamente il coinquilino.

Durante la puntata del Grande Fratello, una delle prime notizie ha riguardato l’eliminazione di Anita, che è stata mandata via tramite televoto. Poi la comunicazione sul terzo finalista ha lasciato tutti a bocca spalancata. Un vero e proprio colpaccio per il gieffino, che sicuramente ci sperava ma non si aspettava forse di farcela già nelle scorse ore. Invece è stato così.

Leggi anche: “Sergio e Greta censurati”. Grande Fratello, il caos dopo la decisione degli autori





Grande Fratello, annunciato il terzo finalista: chi è

Una volta decretata l’eliminazione di Anita dal Grande Fratello, Signorini ha rivelato che ci sarebbe stato un televoto flash per scegliere il terzo finalista. In nomination sono finiti Garibaldi e Paolo e loro due sono stati invitati dal conduttore a fare il nome di un altro gieffino, che avrebbe dovuto sfidarli per la conquista della finale. Ed ecco la sorpresa.

Garibaldi e Paolo hanno scelto Varrese e proprio Massimiliano ha vinto il televoto, approdando in finale. L’attore ha totalizzato il 46% dei voti, mentre il pubblico ha assegnato il 40% a Giuseppe. Masella non è andato oltre il 14% delle preferenze e alla fine è stato costretto ad abbandonare il programma a pochi giorni dall’ultimo atto. Un’enorme delusione per il fidanzato di Letizia.

Il pubblico ha deciso che il terzo finalista di questa edizione di #GrandeFratello è… Massimiliano! pic.twitter.com/VVUgCHrBNw — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

Quando Signorini ha letto il suo nome, Varrese ha lanciato un urlo di gioia e ha esultato sfoggiando anche un grande sorriso. E ha così raggiunto in finale le concorrenti Beatrice e Rosy Chin.