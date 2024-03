Polemica del pubblico del Grande Fratello verso la decisione che sarebbe stata presa nei confronti di Sergio e Greta. I due gieffini sono ormai una coppia a tutti gli effetti, ma la regia avrebbe fatto una scelta nelle ultime ore che ha fatto imbestialire molta gente. Dalla produzione nessuna giustificazione o precisazione, ma è nata una sorta di protesta online.

Diversi telespettatori si sono fiondati sul social network X per denunciare i fatti, avvenuti al Grande Fratello in relazione a Sergio e Greta. Loro due non sanno ancora niente dell’accaduto, infatti soltanto coloro che seguono la diretta H24 su Mediaset Extra si sono resi conto di questa situazione, che certamente non può far piacere ai fan dei due gieffini.

Grande Fratello, la scoperta su Sergio e Greta: pubblico contro la regia

Nel pomeriggio del 18 marzo è scoppiato il caos fuori dal Grande Fratello perché i telespettatori si sono accorti di una presunta scorrettezza verso Sergio e Greta per aiutare maggiormente un’altra concorrente. Quindi, hanno accusato gli autori di aver messo in piedi una strategia ben precisa per provare ad influenzare il pubblico in vista dei risultati finali del televoto.

Sergio e Greta sarebbero stati molto ignorati dalla regia del GF, che invece avrebbe indugiato di più su Anita e anche Alessio. Questa una protesta social su X: “La censura dei Sergetti e Anita da due ore fissa su regia 1 significa che sta ancora ultima al televoto e vogliono farla recuperare. Votateeee e sbattiamola fuori“. Ma non è l’unico commento simile.

La censura dei #sergetti e ANITA da due ore fissa su regia 1 significa che sta ancora ultima al televoto e vogliono recuperare.

VOTATEEEEEEEE E SBATTIAMOLA FIORI#GrandeFratello — maledetta_primavera🪁 (@talky_ann) March 18, 2024

E tanti altri hanno scritto ‘Basta censura” sempre in riferimento ai Sergetti, che sarebbero stati troppo oscurati nelle ultime ore. Vedremo cosa accadrà davvero durante il televoto del 18 marzo.