Manca una settimana alla fine del Grande Fratello ed è uscita fuori una notizia bomba su Beatrice nelle scorse ore. Si sarebbe saputo quanto ha guadagnato in questi mesi, una cifra scioccante che ha lasciato tutti senza fiato. Infatti, è circolato un video in cui sono stati fatti tutti i calcoli e in conclusione è emersa una somma di denaro da far svenire praticamente i telespettatori.

C’è chi comunque ha difeso l’attrice, dato che è stata la più attiva del Grande Fratello e che quindi meriterebbe tutti questi soldi. Beatrice, secondo questa indiscrezione, ha guadagnato una cifra da record. Sarebbe emerso quanto prenderebbe ogni settimana dal reality show e quindi è stata fatta la somma finale, che ha fatto scoprire qualcosa di pazzesco.

Grande Fratello e Beatrice, ecco quanto ha guadagnato: la clamorosa cifra

Lei è da sei mesi nella casa del Grande Fratello ed è uscita temporaneamente, solo quando c’è stato il decesso del padre. E Beatrice quanto ha guadagnato? Questa è la domanda ricorrente del pubblico e ora ci sarebbe la risposta sulla cifra esatta intascata dalla Luzzi. Ne ha parlato un profilo TikTok, che si chiama Digital Gamer, che ha fatto tutti i calcoli necessari.

Ogni settimana Beatrice avrebbe ottenuto 15mila euro. Il cachet le è stato dato per ben 28 settimane e alla fine è venuto fuori che avrebbe guadagnato la bellezza di 420mila euro. Non c’è nessuna comunicazione ufficiale dal suo staff né dal Grande Fratello, ma staremo a vedere se qualcuno vorrà fare delle precisazioni o se questi numeri saranno davvero confermati.

Alcuni utenti di TikTok hanno affermato che queste cifre non sarebbero veritiere, mentre altri sono convinti che invece siano quelle giuste. Non resta che attendere altre informazioni.